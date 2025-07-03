https://ria.ru/20250703/rogov-2026861546.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.07.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Российские войска расширили плацдарм для наступления в районе села Дачное в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:46:00+03:00

2025-07-03T07:46:00+03:00

2025-07-03T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Российские войска расширили плацдарм для наступления в районе села Дачное в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка. Дачное расположено рядом с селами в ДНР Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. "У нас продвижение севернее и западнее Дачного. Наши войска расширяют плацдарм для дальнейшего наступления. Там освобождено около 10 квадратных километров. Это хороший темп", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html

https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026189435.html

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россия, днепропетровская область, украина, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины