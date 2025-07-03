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Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/rogov-2026861546.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.07.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские войска расширили плацдарм для наступления в районе села Дачное в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:46:00+03:00
2025-07-03T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
владимир рогов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Российские войска расширили плацдарм для наступления в районе села Дачное в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка. Дачное расположено рядом с селами в ДНР Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ. "У нас продвижение севернее и западнее Дачного. Наши войска расширяют плацдарм для дальнейшего наступления. Там освобождено около 10 квадратных километров. Это хороший темп", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026189435.html
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россия, днепропетровская область, украина, владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Рогов: ВС России расширили плацдарм в районе Дачного в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Российские войска расширили плацдарм для наступления в районе села Дачное в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, речь идет о селе Дачное, там идет зачистка. Дачное расположено рядом с селами в ДНР Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, по информации Минобороны РФ, уже освобождены от ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов
Вчера, 07:58
"У нас продвижение севернее и западнее Дачного. Наши войска расширяют плацдарм для дальнейшего наступления. Там освобождено около 10 квадратных километров. Это хороший темп", - сказал Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках
30 июня, 02:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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