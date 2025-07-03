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Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
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19:59 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027041646.html
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:59:00+03:00
2025-07-03T19:59:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Лидеры России и США общались почти час. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017942977.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа

Ушаков: после разговора Путина и Трампа последними положили трубку переводчики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Лидеры России и США общались почти час.
«
"Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп не хотели класть трубку, заявил Ушаков
19 мая, 21:14
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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