https://ria.ru/20250703/putin-2027041646.html
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:59:00+03:00
2025-07-03T19:59:00+03:00
2025-07-03T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Лидеры России и США общались почти час. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017942977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
Ушаков: после разговора Путина и Трампа последними положили трубку переводчики