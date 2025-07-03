https://ria.ru/20250703/putin-2027041646.html

Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа

Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 03.07.2025

Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа

После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:59:00+03:00

2025-07-03T19:59:00+03:00

2025-07-03T19:59:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. После телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа последними трубки положили переводчики, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. Лидеры России и США общались почти час. "Я знаю, что последними положили трубку переводчики", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250519/putin-2017942977.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков