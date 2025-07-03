https://ria.ru/20250703/putin-2027039106.html
Путин отметил роль России в становлении американской государственности
Путин отметил роль России в становлении американской государственности - РИА Новости, 03.07.2025
Путин отметил роль России в становлении американской государственности
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении американской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:38:00+03:00
2025-07-03T19:38:00+03:00
2025-07-03T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "С нашей стороны (Путиным - ред.) было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны, завершившейся 160 лет назад", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, политика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Политика
Путин отметил роль России в становлении американской государственности
Ушаков: Путин отметил роль России в становлении государственности США