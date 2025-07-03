https://ria.ru/20250703/putin-2027039106.html

Путин отметил роль России в становлении американской государственности

Путин отметил роль России в становлении американской государственности - РИА Новости, 03.07.2025

Путин отметил роль России в становлении американской государственности

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении американской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:38:00+03:00

2025-07-03T19:38:00+03:00

2025-07-03T19:38:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Разговор Путина и Трампа состоялся в четверг. "С нашей стороны (Путиным - ред.) было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы гражданской войны, завершившейся 160 лет назад", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250614/putin-2022847901.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, политика