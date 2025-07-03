https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html

Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине

Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-03T19:35:00+03:00

2025-07-03T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации", - сообщил Ушаков журналистам.Ушаков добавил, что глава государства в беседе с американским лидером подчеркнул, что Москва не отступится от своих целей.Помощник Путина добавил, что тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину лидеры двух стран не затрагивали.

https://ria.ru/20250703/ushakov-2027038470.html

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россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире