https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-03T19:35:00+03:00
2025-07-03T19:35:00+03:00
2025-07-04T00:45:00+03:00
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации", - сообщил Ушаков журналистам.Ушаков добавил, что глава государства в беседе с американским лидером подчеркнул, что Москва не отступится от своих целей.Помощник Путина добавил, что тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину лидеры двух стран не затрагивали.
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027038470.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Ушаков: Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине