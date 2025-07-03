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Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
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19:35 03.07.2025 (обновлено: 00:45 04.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027038633.html
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-03T19:35:00+03:00
2025-07-04T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации", - сообщил Ушаков журналистам.Ушаков добавил, что глава государства в беседе с американским лидером подчеркнул, что Москва не отступится от своих целей.Помощник Путина добавил, что тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину лидеры двух стран не затрагивали.
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россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин заявил Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине

Ушаков: Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации", - сообщил Ушаков журналистам.
Ушаков добавил, что глава государства в беседе с американским лидером подчеркнул, что Москва не отступится от своих целей.
Помощник Путина добавил, что тему частичной остановки поставок американского оружия на Украину лидеры двух стран не затрагивали.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Разговор Путина и Трампа шел на одной волне, заявил Ушаков
Вчера, 19:34
 
РоссияСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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