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Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 03.07.2025
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19:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027038314.html
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 03.07.2025
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:34:00+03:00
2025-07-03T19:34:00+03:00
политика
россия
сша
украина
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250703/putin-2027038163.html
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политика, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине

Путин заявил Трампу, что РФ будет устранять первопричины конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп обсудили украинскую проблематику
Вчера, 19:32
 
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