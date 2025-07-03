https://ria.ru/20250703/putin-2027038314.html
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 03.07.2025
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:34:00+03:00
2025-07-03T19:34:00+03:00
2025-07-03T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине
Путин заявил Трампу, что РФ будет устранять первопричины конфликта на Украине