https://ria.ru/20250703/putin-2027038314.html

Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине

Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 03.07.2025

Путин: Россия не откажется от устранения первопричин конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:34:00+03:00

2025-07-03T19:34:00+03:00

2025-07-03T19:34:00+03:00

политика

россия

сша

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юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа, что Россия не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней конфронтации. И от этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250703/putin-2027038163.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп