https://ria.ru/20250703/putin-2027037623.html
Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике
Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе своей беседы в четверг подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:29:00+03:00
2025-07-03T19:29:00+03:00
2025-07-03T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе своей беседы в четверг подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических проектов между РФ и США, в частности, в энергетике и в космосе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В рамках обмена мнениями по двухсторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности, в энергетике и в исследовании космоса", - сказал Ушаков журналистам.
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Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике
Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике и космосе