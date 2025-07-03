https://ria.ru/20250703/putin-2027037623.html

Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике

Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп подтвердили интерес к совместным проектам в энергетике

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе своей беседы в четверг подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

космос - риа наука

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе своей беседы в четверг подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических проектов между РФ и США, в частности, в энергетике и в космосе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В рамках обмена мнениями по двухсторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности, в энергетике и в исследовании космоса", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250703/ushakov-2027035992.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, политика