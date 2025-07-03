https://ria.ru/20250703/putin-2027037152.html
Путин и Трамп договорились продолжить общение
Путин и Трамп договорились продолжить общение - РИА Новости, 03.07.2025
Путин и Трамп договорились продолжить общение
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат общение друг с другом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:29:00+03:00
2025-07-03T19:29:00+03:00
2025-07-03T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат общение друг с другом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Президенты, естественно, продолжат свое общение и в ближайшее время еще", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250703/putin-2027036979.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп договорились продолжить общение
Ушаков: Путин и Трамп договорились о продолжении общения в ближайшее время