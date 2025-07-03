https://ria.ru/20250703/putin-2027037152.html

Путин и Трамп договорились продолжить общение

Путин и Трамп договорились продолжить общение - РИА Новости, 03.07.2025

Путин и Трамп договорились продолжить общение

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат общение друг с другом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

2025-07-03T19:29:00+03:00

политика

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продолжат общение друг с другом, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Президенты, естественно, продолжат свое общение и в ближайшее время еще", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250703/putin-2027036979.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп