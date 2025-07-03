https://ria.ru/20250703/putin-2027036432.html

Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта

Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта - РИА Новости, 03.07.2025

Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта

Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:25:00+03:00

2025-07-03T19:25:00+03:00

2025-07-03T19:36:00+03:00

россия

владимир путин

юрий ушаков

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп