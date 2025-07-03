https://ria.ru/20250703/putin-2027036432.html
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта - РИА Новости, 03.07.2025
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта
Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:25:00+03:00
2025-07-03T19:25:00+03:00
2025-07-03T19:36:00+03:00
россия
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта
Путин сообщил Трампу, что РФ ищет переговорное решение украинского конфликта