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Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта - РИА Новости, 03.07.2025
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19:25 03.07.2025 (обновлено: 19:36 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027036432.html
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта - РИА Новости, 03.07.2025
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта
Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:25:00+03:00
2025-07-03T19:36:00+03:00
россия
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
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россия, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин сообщил Трампу о поиске решения украинского конфликта

Путин сообщил Трампу, что РФ ищет переговорное решение украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного разговора, что РФ продолжает искать переговорное решение украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине
12 февраля, 20:18
 
РоссияВладимир ПутинЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
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