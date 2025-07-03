https://ria.ru/20250703/putin-2027035359.html
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 03.07.2025
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:21:00+03:00
2025-07-03T19:21:00+03:00
2025-07-03T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он (Путин - ред.) проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250703/rossija-2027034719.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Ушаков: Путин проинформировал Трампа о реализации договоренностей в Стамбуле