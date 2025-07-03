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Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 03.07.2025
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19:21 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027035359.html
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 03.07.2025
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей
Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:21:00+03:00
2025-07-03T19:21:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он (Путин - ред.) проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей

Ушаков: Путин проинформировал Трампа о реализации договоренностей в Стамбуле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Он (Путин - ред.) проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп обсудили развитие событий в Сирии
Вчера, 19:20
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
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