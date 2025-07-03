https://ria.ru/20250703/putin-2027035359.html

Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей

Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 03.07.2025

Путин проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей

Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:21:00+03:00

2025-07-03T19:21:00+03:00

2025-07-03T19:21:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

юрий ушаков

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он (Путин - ред.) проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250703/rossija-2027034719.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп