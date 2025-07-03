Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле
Путину показали робота-уборщика российского производства
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих был представлен робот-уборщик ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал главе государства, что робота покупают "все подряд" - начиная от Санкт-Петербурга и до Камчатки.
"В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим", - сказал Олейников.
"Откуда вы знаете, что его там нет?" - пошутил Путин в свою очередь.
Олейников также поделился планами компании сделать так, чтобы подобный робот был в каждой квартире.
"Как в Кремле", - добавил в шутку президент.