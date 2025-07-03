https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html

Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле

Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле - РИА Новости, 03.07.2025

Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:27:00+03:00

2025-07-03T18:27:00+03:00

2025-07-03T18:27:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

камчатка

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих был представлен робот-уборщик ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал главе государства, что робота покупают "все подряд" - начиная от Санкт-Петербурга и до Камчатки. "В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим", - сказал Олейников. "Откуда вы знаете, что его там нет?" - пошутил Путин в свою очередь. Олейников также поделился планами компании сделать так, чтобы подобный робот был в каждой квартире. "Как в Кремле", - добавил в шутку президент.

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html

россия

санкт-петербург

камчатка

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технологии, россия, санкт-петербург, камчатка, владимир путин