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Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле - РИА Новости, 03.07.2025
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18:27 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html
Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле
Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле - РИА Новости, 03.07.2025
Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:27:00+03:00
2025-07-03T18:27:00+03:00
технологии
россия
санкт-петербург
камчатка
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства. Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих был представлен робот-уборщик ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал главе государства, что робота покупают "все подряд" - начиная от Санкт-Петербурга и до Камчатки. "В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим", - сказал Олейников. "Откуда вы знаете, что его там нет?" - пошутил Путин в свою очередь. Олейников также поделился планами компании сделать так, чтобы подобный робот был в каждой квартире. "Как в Кремле", - добавил в шутку президент.
https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html
https://ria.ru/20250703/putin-2026995967.html
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технологии, россия, санкт-петербург, камчатка, владимир путин
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Камчатка, Владимир Путин
Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле

Путину показали робота-уборщика российского производства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали робота-уборщика российского производства.
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где среди прочих был представлен робот-уборщик ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал главе государства, что робота покупают "все подряд" - начиная от Санкт-Петербурга и до Камчатки.
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"В аэропорту Елизово, если будете в следующий раз, там парочка роботов ездит. Единственное место, где его сейчас нет, это вот, пожалуй, в Кремле. Но я надеюсь, мы скоро эту проблему решим", - сказал Олейников.
"Откуда вы знаете, что его там нет?" - пошутил Путин в свою очередь.
Олейников также поделился планами компании сделать так, чтобы подобный робот был в каждой квартире.
"Как в Кремле", - добавил в шутку президент.
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