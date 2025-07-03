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Путину показали "пищу будущего" на выставке российских брендов - РИА Новости, 03.07.2025
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17:39 03.07.2025 (обновлено: 17:44 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html
Путину показали "пищу будущего" на выставке российских брендов
Путину показали "пищу будущего" на выставке российских брендов - РИА Новости, 03.07.2025
Путину показали "пищу будущего" на выставке российских брендов
Президенту России Владимиру Путину на выставке российских брендов "Знай наших" показали лимонад без сахара и "еду будущего". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:39:00+03:00
2025-07-03T17:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
сколково
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке российских брендов "Знай наших" показали лимонад без сахара и "еду будущего". Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич представил президенту лимонад без сахара бренда "Эконад". По словам Хомича, это продукт на основе молочной сыворотки и лимонада. "Без сахара и суперполезный", - рассказал директор. Он отметил, что компания, выпускающая "Эконад", - резидент "Сколково" и Московского инновационного кластера. Также Хомич представил бренд "Амарант". "Это такая крупа будущего. Действительно, очень полезная, много полезных материалов... И Минсельхоз поддерживает. Это суперфуд, суперъеда будущего", - рассказал Хомич и добавил, что бренд набирает популярность на маркетплейсах.
https://ria.ru/20250703/putin-2027005306.html
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Путин знакомится с продукцией российских брендов
Владимир Путин ознакомился с продукцией 12 торговых марок. В частности, главе государства представили продукцию семейных брендов одежды «Лён и семья» и Lory tots, компании INCRUA, производящей предметы интерьера ручной работы, бренда «Антихрупкость», специализирующегося на изделиях из фарфора. Компания INVENTORUS из Москвы показала аналитическую платформу для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта «Никола». Кроме того, свою продукцию показали бренды «Аморант» и «Эконад», WaybotRobotics, «Дикая Сибирь», Lapochka drinks, De_Code и Weiss.
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экономика, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), сколково, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Сколково, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путину показали "пищу будущего" на выставке российских брендов

Путину на выставке "Знай наших" показали лимонад без сахара и еду будущего

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке российских брендов "Знай наших" показали лимонад без сахара и "еду будущего".
Путин в четверг посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Заместитель директора направления "Новый бизнес" агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич представил президенту лимонад без сахара бренда "Эконад". По словам Хомича, это продукт на основе молочной сыворотки и лимонада.
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"Без сахара и суперполезный", - рассказал директор.
Он отметил, что компания, выпускающая "Эконад", - резидент "Сколково" и Московского инновационного кластера.
Также Хомич представил бренд "Амарант".
"Это такая крупа будущего. Действительно, очень полезная, много полезных материалов... И Минсельхоз поддерживает. Это суперфуд, суперъеда будущего", - рассказал Хомич и добавил, что бренд набирает популярность на маркетплейсах.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)СколковоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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