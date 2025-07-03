https://ria.ru/20250703/putin-2026985728.html

Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют

Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют - РИА Новости, 03.07.2025

Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют

Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:54:00+03:00

2025-07-03T16:54:00+03:00

2025-07-03T17:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

республика дагестан

северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для развития. "Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицитная электроэнергия в некоторых регионах. Там начали активно майнингом заниматься, и губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте. Глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам в рамках ПМЭФ, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.

https://ria.ru/20250604/mayning-2020760645.html

россия

республика дагестан

северо-кавказский федеральный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, республика дагестан, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная налоговая служба (фнс россии), россети