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Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют - РИА Новости, 03.07.2025
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16:54 03.07.2025 (обновлено: 17:00 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/putin-2026985728.html
Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют
Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют - РИА Новости, 03.07.2025
Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют
Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T16:54:00+03:00
2025-07-03T17:00:00+03:00
экономика
технологии
россия
республика дагестан
северо-кавказский федеральный округ
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для развития. "Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицитная электроэнергия в некоторых регионах. Там начали активно майнингом заниматься, и губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте. Глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам в рамках ПМЭФ, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.
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россия
республика дагестан
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экономика, технологии, россия, республика дагестан, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная налоговая служба (фнс россии), россети
Экономика, Технологии, Россия, Республика Дагестан, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россети
Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют

Путин объяснил принятые решения по майнингу криптовалют дефицитом электроэнергии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для развития.
«
"Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицитная электроэнергия в некоторых регионах. Там начали активно майнингом заниматься, и губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
Глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам в рамках ПМЭФ, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.
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ЭкономикаТехнологииРоссияРеспублика ДагестанСеверо-Кавказский Федеральный округВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Россети
 
 
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