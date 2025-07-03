Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют
Путин объяснил принятые решения по майнингу криптовалют дефицитом электроэнергии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют тем, что в регионах стало не хватать электроэнергии для развития.
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"Мы совсем недавно радовались тому, что у нас профицитная электроэнергия в некоторых регионах. Там начали активно майнингом заниматься, и губернаторы мне начали жаловаться, что им не хватает электроэнергии уже для развития соответствующих регионов. Мы вынуждены были принять определенные решения в сфере майнинга", - сказал Путин во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.
Глава "Россетей" Андрей Рюмин рассказал журналистам в рамках ПМЭФ, что наибольшее количество незаконных "черных" майнеров криптовалюты находятся в Дагестане и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом.