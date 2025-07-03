https://ria.ru/20250703/pulkovo-2026935957.html

В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа

В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа - РИА Новости, 03.07.2025

В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа

В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

технологии

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

аэропорты регионов

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182161_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_938fb9e18de8e1d3ca7e1a20e4f72331.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "Пулково" стал первым аэропортом с пассажиропотоком более 15 миллионов, где тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа. Новый программно-аппаратный комплекс от АО "Авиакод" (входит в УК "Аэропорты Регионов") автоматически распознает параметры багажа и формирует заявку на розыск всего за 45 секунд", - говорится в сообщении.В основе инновационной станции — искусственный интеллект, который распознает цвет багажа, материал, находит повреждения, считывает данные с багажных бирок и посадочных талонов. Это позволяет в 3-4 раза сократить время, необходимое для оформления документа на розыск. "Станция позволяет ускорить обслуживание пассажиров, сокращает время ожидания. Облегчает работу агентов отдела розыска багажа в аэропорту: им не нужно вносить все данные вручную. По результатам первых тестов решение доработано с учетом потребностей аэропорта, что позволило еще больше оптимизировать процесс обслуживания при утере или повреждении багажа", — говорится в сообщении. Отмечается, что решение интегрировано с системой "BAGS поиск", которую в "Пулково" внедрили в 2022 году. "BAGS поиск" — это главный инструмент для взаимодействия с другими аэропортами и авиакомпаниями в части розыска багажа, организации его отправки и доставки, информирования пассажиров о статусе багажа. За период тестирования станции с ИИ обслужено около 1100 пассажиров, найдено и возвращено такое же количество утерянного багажа.

https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026516976.html

https://ria.ru/20250605/pulkovo-2021195212.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, пулково (аэропорт), аэропорты регионов, искусственный интеллект (ии)