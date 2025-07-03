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В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа - РИА Новости, 03.07.2025
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14:17 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/pulkovo-2026935957.html
В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа
В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа - РИА Новости, 03.07.2025
В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:17:00+03:00
2025-07-03T14:17:00+03:00
технологии
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
аэропорты регионов
искусственный интеллект (ии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). &quot;Пулково&quot; стал первым аэропортом с пассажиропотоком более 15 миллионов, где тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа. Новый программно-аппаратный комплекс от АО &quot;Авиакод&quot; (входит в УК &quot;Аэропорты Регионов&quot;) автоматически распознает параметры багажа и формирует заявку на розыск всего за 45 секунд&quot;, - говорится в сообщении.В основе инновационной станции — искусственный интеллект, который распознает цвет багажа, материал, находит повреждения, считывает данные с багажных бирок и посадочных талонов. Это позволяет в 3-4 раза сократить время, необходимое для оформления документа на розыск. "Станция позволяет ускорить обслуживание пассажиров, сокращает время ожидания. Облегчает работу агентов отдела розыска багажа в аэропорту: им не нужно вносить все данные вручную. По результатам первых тестов решение доработано с учетом потребностей аэропорта, что позволило еще больше оптимизировать процесс обслуживания при утере или повреждении багажа", — говорится в сообщении. Отмечается, что решение интегрировано с системой "BAGS поиск", которую в "Пулково" внедрили в 2022 году. "BAGS поиск" — это главный инструмент для взаимодействия с другими аэропортами и авиакомпаниями в части розыска багажа, организации его отправки и доставки, информирования пассажиров о статусе багажа. За период тестирования станции с ИИ обслужено около 1100 пассажиров, найдено и возвращено такое же количество утерянного багажа.
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026516976.html
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технологии, санкт-петербург, пулково (аэропорт), аэропорты регионов, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Аэропорты регионов, Искусственный интеллект (ИИ)
В Пулково тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа

Аэропорт Пулково тестирует новейшую систему с ИИ для ускоренного поиска багажа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры сдают багаж в аэропорту Пулково
Пассажиры сдают багаж в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пассажиры сдают багаж в аэропорту Пулково. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
«

"Пулково" стал первым аэропортом с пассажиропотоком более 15 миллионов, где тестируют станции с ИИ для ускоренного поиска багажа. Новый программно-аппаратный комплекс от АО "Авиакод" (входит в УК "Аэропорты Регионов") автоматически распознает параметры багажа и формирует заявку на розыск всего за 45 секунд", - говорится в сообщении.

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В основе инновационной станции — искусственный интеллект, который распознает цвет багажа, материал, находит повреждения, считывает данные с багажных бирок и посадочных талонов. Это позволяет в 3-4 раза сократить время, необходимое для оформления документа на розыск.
«
"Станция позволяет ускорить обслуживание пассажиров, сокращает время ожидания. Облегчает работу агентов отдела розыска багажа в аэропорту: им не нужно вносить все данные вручную. По результатам первых тестов решение доработано с учетом потребностей аэропорта, что позволило еще больше оптимизировать процесс обслуживания при утере или повреждении багажа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение интегрировано с системой "BAGS поиск", которую в "Пулково" внедрили в 2022 году. "BAGS поиск" — это главный инструмент для взаимодействия с другими аэропортами и авиакомпаниями в части розыска багажа, организации его отправки и доставки, информирования пассажиров о статусе багажа.
За период тестирования станции с ИИ обслужено около 1100 пассажиров, найдено и возвращено такое же количество утерянного багажа.
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ТехнологииСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Аэропорты регионовИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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