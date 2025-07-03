В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения
Затворы КЗС в Петербурге закрыли для предотвращения наводнения
Набережная реки Невы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщила Дирекция КЗС.
По прогнозу синоптиков, в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается западный ветер до 25-28 метров в секунду, высота волн - 2-2,5 метра и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Начиная с 5.00 объявлено штормовое предупреждение.
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"Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 20.00 мск 3 июля. Положение "ЗАКРЫТО" все затворы заняли в 22.24 мск. Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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