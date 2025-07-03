https://ria.ru/20250703/peterburg-2027065969.html

В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения

В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения - РИА Новости, 03.07.2025

В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщила Дирекция КЗС. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:05:00+03:00

2025-07-03T23:05:00+03:00

2025-07-03T23:38:00+03:00

санкт-петербург

финский залив

нева (река)

александр колесов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

большой порт санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщила Дирекция КЗС. По прогнозу синоптиков, в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается западный ветер до 25-28 метров в секунду, высота волн - 2-2,5 метра и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения. Начиная с 5.00 объявлено штормовое предупреждение. "Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 20.00 мск 3 июля. Положение "ЗАКРЫТО" все затворы заняли в 22.24 мск. Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен", - говорится в сообщении. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20250703/peterburg-2026913993.html

https://ria.ru/20241119/navodnenie-1984355281.html

санкт-петербург

финский залив

нева (река)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, финский залив, нева (река), александр колесов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой порт санкт-петербург