https://ria.ru/20250703/peterburg-2027054848.html

Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками

Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками - РИА Новости, 03.07.2025

Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками

Мать и сын в Санкт-Петербурге продавали туристические путевки, не планируя организацию путешествий, они задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил СК РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:25:00+03:00

2025-07-03T21:25:00+03:00

2025-07-03T21:25:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Мать и сын в Санкт-Петербурге продавали туристические путевки, не планируя организацию путешествий, они задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил СК РФ. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучали обращения обманутых туристов. "По версии следствия, мать с сыном ... в период с 5 мая по 29 июня разместили в сети интернет объявление о продаже туристических путевок, не имея цели оказывать услуги по организации путешествий. Клиенты турфирмы перевели им не менее 2 миллионов рублей в счет оплаты туров, которыми они распорядились по своему усмотрению", – говорится в сообщении. В настоящее время фигуранты задержаны, у них прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следственные органы устанавливают всех пострадавших от действий предполагаемых аферистов.

https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)