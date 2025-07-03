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Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками - РИА Новости, 03.07.2025
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21:25 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/peterburg-2027054848.html
Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками
Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками - РИА Новости, 03.07.2025
Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками
Мать и сын в Санкт-Петербурге продавали туристические путевки, не планируя организацию путешествий, они задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил СК РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T21:25:00+03:00
2025-07-03T21:25:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Мать и сын в Санкт-Петербурге продавали туристические путевки, не планируя организацию путешествий, они задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил СК РФ. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучали обращения обманутых туристов. "По версии следствия, мать с сыном ... в период с 5 мая по 29 июня разместили в сети интернет объявление о продаже туристических путевок, не имея цели оказывать услуги по организации путешествий. Клиенты турфирмы перевели им не менее 2 миллионов рублей в счет оплаты туров, которыми они распорядились по своему усмотрению", – говорится в сообщении. В настоящее время фигуранты задержаны, у них прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следственные органы устанавливают всех пострадавших от действий предполагаемых аферистов.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать и сын из Петербурга подозреваются в мошенничестве с турпутевками

Мать и сын в Петербурге продавали туры, не планируя организацию путешествий

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Мать и сын в Санкт-Петербурге продавали туристические путевки, не планируя организацию путешествий, они задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщил СК РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о мошенничестве после того, как в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучали обращения обманутых туристов.
"По версии следствия, мать с сыном ... в период с 5 мая по 29 июня разместили в сети интернет объявление о продаже туристических путевок, не имея цели оказывать услуги по организации путешествий. Клиенты турфирмы перевели им не менее 2 миллионов рублей в счет оплаты туров, которыми они распорядились по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
В настоящее время фигуранты задержаны, у них прошли обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Следственные органы устанавливают всех пострадавших от действий предполагаемых аферистов.
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