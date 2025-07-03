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Житель Петербурга получил срок за долг по алиментам на миллион рублей
Житель Петербурга получил срок за долг по алиментам на миллион рублей - РИА Новости, 03.07.2025
Житель Петербурга получил срок за долг по алиментам на миллион рублей
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 месяцам колонии местного жителя, накопившего задолженность по уплате алиментов на сумму более 1 миллиона рублей, сообщила РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:16:00+03:00
2025-07-03T18:16:00+03:00
2025-07-03T18:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 месяцам колонии местного жителя, накопившего задолженность по уплате алиментов на сумму более 1 миллиона рублей, сообщила городская прокуратура. Как отмечается, 40-летний мужчина, долг которого по уплате алиментов на содержание сына превысил 1 миллион рублей, ранее уже был неоднократно судим. Он признан виновным по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно). "Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего местного жителя... Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
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Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга получил срок за долг по алиментам на миллион рублей
Житель Петербурга получил 10 месяцев колонии за долг по алиментам на 1 млн руб