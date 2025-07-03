https://ria.ru/20250703/peterburg-2026908855.html

Появились подробности о девушке, пытавшейся заложить бомбу в Петербурге

Появились подробности о девушке, пытавшейся заложить бомбу в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2025

Появились подробности о девушке, пытавшейся заложить бомбу в Петербурге

Девушка, видео задержания которой в четверг опубликовала ФСБ, была арестована в конце июня по подозрению в попытке заложить СВУ под автомобиль по заданию... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:22:00+03:00

2025-07-03T12:22:00+03:00

2025-07-03T12:22:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Девушка, видео задержания которой в четверг опубликовала ФСБ, была арестована в конце июня по подозрению в попытке заложить СВУ под автомобиль по заданию кураторов с Украины, подтвердила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Пресс-служба городских судов Петербурга 24 июня сообщала, что в северной столице арестована москвичка, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании. В правоохранительных органах города РИА Новости тогда сообщали, что она готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА. В четверг ФСБ опубликовала видео, на котором готовившая теракт в Санкт-Петербурге девушка закладывает бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, после чего ее задерживают. По данным ведомства, в отношении гражданки РФ 2002 года рождения возбуждены уголовные дела, в том числе о покушении на теракт. Лебедева подтвердила РИА Новости, что в сообщениях речь идет об одном и том же случае. "Да", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание террористки, заложившей бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия Впечатляющее видео ФСБ, где видно, как готовившая теракт в Петербурге девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Также на кадрах – задержание террористки и ее ответы на вопросы силовиков. 2025-07-03T12:22 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)