В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге планируют закрыть КЗС из-за угрозы наводнения
Река Нева в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00-22.00 мск 3 июля, сообщила дирекция КЗС.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. По его словам, в связи с прохождением циклона ожидается сильнейший западный ветер, что не характерно для летнего периода. В связи с такой траекторией циклона в Петербурге ожидается наводнение.
"По прогнозу специалистов, штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 сантиметров БС (Балтийская система высот - ред.) утром 4 июля 2025 года. Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами для предотвращения угрозы наводнения и принято решение о задействовании Комплекса защитных сооружений. Время начала работы затворов комплекса определено в районе 21.00-22.00 часов 3 июля", - говорится в сообщении.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.