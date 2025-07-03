Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/peterburg-2026900378.html
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 03.07.2025
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00-22.00 мск 3 июля,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:41:00+03:00
2025-07-03T11:41:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
александр колесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97762/46/977624651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21e09dee65772e52a8dcad863715e9ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00-22.00 мск 3 июля, сообщила дирекция КЗС. Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. По его словам, в связи с прохождением циклона ожидается сильнейший западный ветер, что не характерно для летнего периода. В связи с такой траекторией циклона в Петербурге ожидается наводнение. "По прогнозу специалистов, штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 сантиметров БС (Балтийская система высот - ред.) утром 4 июля 2025 года. Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами для предотвращения угрозы наводнения и принято решение о задействовании Комплекса защитных сооружений. Время начала работы затворов комплекса определено в районе 21.00-22.00 часов 3 июля", - говорится в сообщении. Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026813763.html
санкт-петербург
нева (река)
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97762/46/977624651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca395a784d6ce987df73de9defa230e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), ленинград, александр колесов
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинград, Александр Колесов
В Петербурге планируют закрыть дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге планируют закрыть КЗС из-за угрозы наводнения

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкРека Нева в Санкт-Петербурге
Река Нева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Река Нева в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений планируется закрыть из-за угрозы наводнения ориентировочно в 21.00-22.00 мск 3 июля, сообщила дирекция КЗС.
Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что наводнение ожидается в Северной столице 4 июля в связи с усилением западного ветра, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет. По его словам, в связи с прохождением циклона ожидается сильнейший западный ветер, что не характерно для летнего периода. В связи с такой траекторией циклона в Петербурге ожидается наводнение.
"По прогнозу специалистов, штормовой нагон Балтики может достичь отметки выше 200 сантиметров БС (Балтийская система высот - ред.) утром 4 июля 2025 года. Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге дирекцией КЗС разработан план маневрирования затворами для предотвращения угрозы наводнения и принято решение о задействовании Комплекса защитных сооружений. Время начала работы затворов комплекса определено в районе 21.00-22.00 часов 3 июля", - говорится в сообщении.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
Мужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Петербурге ограничили скорость электросамокатов
Вчера, 19:40
 
Санкт-ПетербургНева (река)ЛенинградАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала