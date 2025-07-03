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Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе - РИА Новости, 03.07.2025
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05:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/opros-2026855028.html
Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе
Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе - РИА Новости, 03.07.2025
Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе
Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:30:00+03:00
2025-07-03T05:30:00+03:00
общество
россия
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вциом
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что шансы женщин и мужчин в этой области равны, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Большая часть (65%) опрошенных считают, что достичь успехов в работе в России в равной степени могут как мужчины, так и женщины, 23% ответили, что у мужчин больше шансов добиться успехов в трудовой сфере, 4% думают, что таких шансов больше у женщин. С несправедливым отношением из-за пола при трудоустройстве или во время работы сталкивались 16% респондентов, 83% россиян никогда с таким не сталкивались. Кроме того, 16% россиян лично сталкивались с ситуацией, когда коллега противоположного пола получал большую оплату за аналогичный объем работы: так ответили 13% мужчин и 19% женщин. Более половины (63%) опрошенных уверены, что сейчас нет преград, которые мешали бы женщинам строить карьеру, 6% считают, что преградой может стать "рождение и воспитание детей", 3% назвали предвзятое отношение к женщинам и стереотипы. "В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
https://ria.ru/20250305/zhenschiny-2003224534.html
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353
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общество, россия, владимир путин, вциом, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Совет Федерации РФ
Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе

ВЦИОМ: 23% россиян считают, что у мужчин больше шансов получить хорошую работу

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что шансы женщин и мужчин в этой области равны, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Большая часть (65%) опрошенных считают, что достичь успехов в работе в России в равной степени могут как мужчины, так и женщины, 23% ответили, что у мужчин больше шансов добиться успехов в трудовой сфере, 4% думают, что таких шансов больше у женщин.
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С несправедливым отношением из-за пола при трудоустройстве или во время работы сталкивались 16% респондентов, 83% россиян никогда с таким не сталкивались.
Кроме того, 16% россиян лично сталкивались с ситуацией, когда коллега противоположного пола получал большую оплату за аналогичный объем работы: так ответили 13% мужчин и 19% женщин.
Более половины (63%) опрошенных уверены, что сейчас нет преград, которые мешали бы женщинам строить карьеру, 6% считают, что преградой может стать "рождение и воспитание детей", 3% назвали предвзятое отношение к женщинам и стереотипы.
"В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении.
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Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
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