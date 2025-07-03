https://ria.ru/20250703/opros-2026855028.html

Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе

Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе - РИА Новости, 03.07.2025

Опрос показал, сколько россиян считают мужчин более успешными на работе

Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:30:00+03:00

2025-07-03T05:30:00+03:00

2025-07-03T05:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

вциом

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян уверены, что у мужчин в РФ больше шансов достичь успехов в трудовой сфере и получить хорошую работу, 65% респондентов считают, что шансы женщин и мужчин в этой области равны, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Большая часть (65%) опрошенных считают, что достичь успехов в работе в России в равной степени могут как мужчины, так и женщины, 23% ответили, что у мужчин больше шансов добиться успехов в трудовой сфере, 4% думают, что таких шансов больше у женщин. С несправедливым отношением из-за пола при трудоустройстве или во время работы сталкивались 16% респондентов, 83% россиян никогда с таким не сталкивались. Кроме того, 16% россиян лично сталкивались с ситуацией, когда коллега противоположного пола получал большую оплату за аналогичный объем работы: так ответили 13% мужчин и 19% женщин. Более половины (63%) опрошенных уверены, что сейчас нет преград, которые мешали бы женщинам строить карьеру, 6% считают, что преградой может стать "рождение и воспитание детей", 3% назвали предвзятое отношение к женщинам и стереотипы. "В современном мире и мужчины, и женщины могут реализоваться в разных сферах. Большинство россиян оценивают шансы на успех в труде для обоих полов как равные, а с гендерным неравенством сталкивался каждый шестой опрошенный. И чаще об этом говорили женщины. Однако исследование показало, что большая часть россиян не видят или не могут назвать барьеры к карьерному олимпу для женщин. Это может указывать как на невнимательность к этой теме в виду отсутствия реального опыта соприкосновения с гендерной несправедливостью, либо на неопределенность самого термина и непонимание, а что же на самом деле он в себя включает", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов, слова которого приводятся в сообщении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.

https://ria.ru/20250305/zhenschiny-2003224534.html

https://ria.ru/20250303/rabota-2002651287.html

https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, вциом, совет федерации рф