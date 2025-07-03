https://ria.ru/20250703/obvineniya-2026954407.html

Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев

Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025

Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев

Сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения, медиагруппа "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:38:00+03:00

2025-07-03T15:38:00+03:00

2025-07-03T15:46:00+03:00

баку

азербайджан

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения, медиагруппа "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - сообщил Киселев.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html

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