Рейтинг@Mail.ru
Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 03.07.2025 (обновлено: 15:46 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/obvineniya-2026954407.html
Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев
Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев - РИА Новости, 03.07.2025
Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев
Сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения, медиагруппа "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:38:00+03:00
2025-07-03T15:46:00+03:00
баку
азербайджан
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
дмитрий киселев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366429_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_9f187151cce89c471d2cccbb815d7189.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения, медиагруппа "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - сообщил Киселев.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html
https://ria.ru/20250703/analitik-2026857113.html
баку
азербайджан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026366429_127:0:874:560_1920x0_80_0_0_5fb02c08c3a0950c9380de4a197c86c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, азербайджан, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, дмитрий киселев, в мире
Баку, Азербайджан, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Дмитрий Киселев, В мире
Баку предъявил работникам Sputnik несостоятельные обвинения, заявил Киселев

Киселев: сотрудникам Sputnik в Баку предъявили несостоятельные обвинения

Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения, медиагруппа "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов", - сообщил Киселев.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан
13:12
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Аналитик рассказал, кто пытается разжечь напряженность между Баку и Москвой
06:07
 
БакуАзербайджанМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуДмитрий КиселевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала