Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ
Набиуллина: ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки в июле
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе Центробанка.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Глава ЦБ отметила, что снижение ключевой ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.
Как менялась ключевая ставка
- В начале июня Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года.
- В предыдущий раз регулятор снижал ее в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ключевую ставку подняли на два процента — до 18.
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента.
- На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.