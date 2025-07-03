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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ - РИА Новости, 03.07.2025
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13:53 03.07.2025 (обновлено: 15:04 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026929958.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ
Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:53:00+03:00
2025-07-03T15:04:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
ключевая ставка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе Центробанка.Глава ЦБ отметила, что снижение ключевой ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.Как менялась ключевая ставка
https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ

Набиуллина: ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки в июле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе Центробанка.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Глава ЦБ отметила, что снижение ключевой ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
29 июня, 14:39

Как менялась ключевая ставка

  • В начале июня Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года.
  • В предыдущий раз регулятор снижал ее в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ключевую ставку подняли на два процента — до 18.
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента.
  • На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Вчера, 17:28
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаКлючевая ставка
 
 
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