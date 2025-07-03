https://ria.ru/20250703/nabiullina-2026929958.html

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ

Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:53:00+03:00

2025-07-03T13:53:00+03:00

2025-07-03T15:04:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

ключевая ставка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Центробанк может рассмотреть снижение ключевой ставки на заседании в июле, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения", — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе Центробанка.Глава ЦБ отметила, что снижение ключевой ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.Как менялась ключевая ставка

https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, ключевая ставка