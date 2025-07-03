https://ria.ru/20250703/moldaviya-2026865259.html

В ПМР рассказали, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию

В ПМР рассказали, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию - РИА Новости, 03.07.2025

В ПМР рассказали, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию

Власти Молдавии на примере Гагаузии пытаются сломить и запугать оппозицию, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:56:00+03:00

2025-07-03T08:56:00+03:00

2025-07-03T08:56:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Власти Молдавии на примере Гагаузии пытаются сломить и запугать оппозицию, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Президент Молдавии Майя Санду спешит. Ей нужно сломить оппозицию перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. В частности, на примере Гагаузии – запугать всех её противников", - сказал Сафонов. Депутат ПМР добавил, что власти Молдавии сейчас пытаются разрушить структуры руководства Гагаузии. По его словам, сфабрикованное уголовное дело есть также и на председателя гагаузского парламента Дмитрия Константинова, который поддерживает Гуцул. "Всё это укладывается в план ослабления самой автономии перед возможной попыткой её ликвидации. Режим Майи Санду хочет до решающего натиска на ПМР лишить приднестровцев их реального союзника - Гагаузию. Этот натиск логично предположить начнется осенью, к моменту похолодания, когда не исключён вариант новой попытки заморозить ПМР, оставив республику на Днестре без газа", - отметил Сафонов. Депутат ПМР также обратил внимание на то, что Гуцул представляет политическую силу, которая открыто заявила, что выступает против заталкивания Молдавии под контроль Евросоюза и Румынии и за дружбу с Россией. По его словам, Санду ведет дело к скорому поглощению Молдавии Румынией, так как молдавскую энергосистему фактически передают румынам, а приезжих из Румынии назначают на важные посты. "Гуцул стала одним из виднейших символов сопротивления режиму Санду, фактически уничтожающему независимую Молдову, а потому расправа с ней выглядит показательно жестокой. Но этим режим разоблачает сам себя и показывает, что с ним нельзя достигать хоть сколько-нибудь разумных перспективных договорённостей", - подытожил Сафонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250702/moldavija-2026793838.html

https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026572114.html

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