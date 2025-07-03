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Захарова рассказала, кому не нравится союзничество России и Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
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10:38 03.07.2025 (обновлено: 11:37 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html
Захарова рассказала, кому не нравится союзничество России и Азербайджана
Захарова рассказала, кому не нравится союзничество России и Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
Захарова рассказала, кому не нравится союзничество России и Азербайджана
Есть силы, которым не нравится стратегическое союзничество между Россией и Азербайджаном, это вызывает у них озлобленность и желание помешать развитию... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:38:00+03:00
2025-07-03T11:37:00+03:00
россия
азербайджан
москва
мария захарова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Есть силы, которым не нравится стратегическое союзничество между Россией и Азербайджаном, это вызывает у них озлобленность и желание помешать развитию сотрудничества Москвы и Баку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Надо помнить одно, что они (отношения России и Азербайджана - ред.) носят характер стратегического союзничества, и, безусловно, есть те силы, которым это не нравится. Помимо формальной оценки, ведь в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства", - сказала она в эфире "Соловьёв Live". Захарова добавила, что в формулировке "стратегическое союзничество" заложена сама по себе глубокая история взаимодействия Москвы и Баку. "Это контакты между людьми, это исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определённых сил такую озлобленность и желание помешать", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736306.html
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россия, азербайджан, москва, мария захарова
Россия, Азербайджан, Москва, Мария Захарова
Захарова рассказала, кому не нравится союзничество России и Азербайджана

Захарова: есть силы, которым не нравится союзничество России и Азербайджана

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Есть силы, которым не нравится стратегическое союзничество между Россией и Азербайджаном, это вызывает у них озлобленность и желание помешать развитию сотрудничества Москвы и Баку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Надо помнить одно, что они (отношения России и Азербайджана - ред.) носят характер стратегического союзничества, и, безусловно, есть те силы, которым это не нравится. Помимо формальной оценки, ведь в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства", - сказала она в эфире "Соловьёв Live".
Захарова добавила, что в формулировке "стратегическое союзничество" заложена сама по себе глубокая история взаимодействия Москвы и Баку.
"Это контакты между людьми, это исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определённых сил такую озлобленность и желание помешать", - заключила дипломат.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 14:21
 
РоссияАзербайджанМоскваМария Захарова
 
 
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