https://ria.ru/20250703/material-2026887909.html

Российские ученые продвинулись в изучении энергоэффективной технологии

Российские ученые продвинулись в изучении энергоэффективной технологии - РИА Новости, 03.07.2025

Российские ученые продвинулись в изучении энергоэффективной технологии

Российские ученые продвинулись в изучении энергоэффективной технологии, преобразующей магнитную энергию в электрическую, создав новый композитный материал для... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:52:00+03:00

2025-07-03T10:52:00+03:00

2025-07-03T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские ученые продвинулись в изучении энергоэффективной технологии, преобразующей магнитную энергию в электрическую, создав новый композитный материал для такого процесса, сообщили в Минобрнауки РФ. Ученые проводили исследование композитов, используя полимеры и наночастицы. В ходе исследования они выяснили, что даже незначительные изменения в составе наночастиц могут существенно повысить магнитоэлектрический эффект. Ученые разработали магнитоэлектрический композит, состоящий из полимеров и наночастиц феррита кобальта. В разработке данного материала принимали участие ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) совместно с коллегами из Московского государственного университета имени М.В . Ломоносова и Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН (Москва). "Мы показали, что даже небольшие изменения в составе наночастиц могут значительно усилить магнитоэлектрический эффект. Это особенно важно для создания компактных и легких устройств, например, элементов питания для носимой электроники. В будущем такие материалы могут лечь в основу энергоэффективных технологий, собирающих энергию из окружающих электромагнитных полей", — сказала кандидат физико-математических наук, директор НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ имени Иммануила Канта Валерия Родионова, слова которой приведены в сообщении.

https://ria.ru/20250703/nauka-2026727772.html

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технологии, россия, москва, калининград, иммануил кант, российская академия наук, балтийский федеральный университет