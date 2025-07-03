https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html

ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко

ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.07.2025

ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко

ВСУ готовят Купянск к боевым действиям, оборудуют в домах долговременные огневые точки, расставляют противотанковые "ежи" и минируют улицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T07:55:00+03:00

2025-07-03T07:55:00+03:00

2025-07-03T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. ВСУ готовят Купянск к боевым действиям, оборудуют в домах долговременные огневые точки, расставляют противотанковые "ежи" и минируют улицы, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В Купянске вооруженные формирования Украины ставят минные шлагбаумы. Украинские боевики активно готовят Купянск к ведению боевых действий", - рассказал РИА Новости Марочко. По его словам, в домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают противотанковые "ежи" и минные шлагбаумы. Он отметил, что в городе все еще присутствуют мирные жители, а минирование местности для них представляет большую опасность. "Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html

https://ria.ru/20250626/marochko-2025484134.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, андрей марочко, вооруженные силы украины