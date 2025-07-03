https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html
ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко
ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.07.2025
ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко
ВСУ готовят Купянск к боевым действиям, оборудуют в домах долговременные огневые точки, расставляют противотанковые "ежи" и минируют улицы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:55:00+03:00
2025-07-03T07:55:00+03:00
2025-07-03T07:55:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. ВСУ готовят Купянск к боевым действиям, оборудуют в домах долговременные огневые точки, расставляют противотанковые "ежи" и минируют улицы, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В Купянске вооруженные формирования Украины ставят минные шлагбаумы. Украинские боевики активно готовят Купянск к ведению боевых действий", - рассказал РИА Новости Марочко. По его словам, в домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают противотанковые "ежи" и минные шлагбаумы. Он отметил, что в городе все еще присутствуют мирные жители, а минирование местности для них представляет большую опасность. "Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20250703/marochko-2026861933.html
https://ria.ru/20250626/marochko-2025484134.html
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украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют улицы в Купянске, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ минируют улицы и ставят противотанковые ежи в Купянске