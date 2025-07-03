https://ria.ru/20250703/mahachkala-2027031017.html

В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию

В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию - РИА Новости, 03.07.2025

В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию

Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:54:00+03:00

2025-07-03T18:54:00+03:00

2025-07-03T19:02:00+03:00

происшествия

махачкала

турция

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни. "В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Инспекторы остановили 37-летнего мужчину в "зеленом коридоре" для выборочного контроля. При осмотре его чемодана среди личных вещей таможенники обнаружили 65 предметов: пуговицы, пуллеры, штифы ремней, пряжку, а также пять монет "Банка России" номиналом в 5 и 2 рубля. Все они были окрашены в серебряный цвет. "Пассажир пояснил, что вез товары для перепродажи. Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900 пробы", – рассказали в пресс-службе таможни.

https://ria.ru/20250611/yakutiya-2022277128.html

махачкала

турция

россия

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происшествия, махачкала, турция, россия, республика дагестан