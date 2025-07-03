Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 03.07.2025 (обновлено: 19:02 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mahachkala-2027031017.html
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию - РИА Новости, 03.07.2025
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию
Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:54:00+03:00
2025-07-03T19:02:00+03:00
происшествия
махачкала
турция
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027031672_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_9b4ef51f7998cdfb0981bb8a32a78a16.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни. "В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Инспекторы остановили 37-летнего мужчину в "зеленом коридоре" для выборочного контроля. При осмотре его чемодана среди личных вещей таможенники обнаружили 65 предметов: пуговицы, пуллеры, штифы ремней, пряжку, а также пять монет "Банка России" номиналом в 5 и 2 рубля. Все они были окрашены в серебряный цвет. "Пассажир пояснил, что вез товары для перепродажи. Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900 пробы", – рассказали в пресс-службе таможни.
https://ria.ru/20250611/yakutiya-2022277128.html
махачкала
турция
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027031672_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_efb35a42d5489cc48355fbc1355dfddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, турция, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Турция, Россия, Республика Дагестан
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию

Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота в Турцию

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramТаможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота
Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни.
"В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Инспекторы остановили 37-летнего мужчину в "зеленом коридоре" для выборочного контроля. При осмотре его чемодана среди личных вещей таможенники обнаружили 65 предметов: пуговицы, пуллеры, штифы ремней, пряжку, а также пять монет "Банка России" номиналом в 5 и 2 рубля. Все они были окрашены в серебряный цвет.
"Пассажир пояснил, что вез товары для перепродажи. Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900 пробы", – рассказали в пресс-службе таможни.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Якутии мужчина пытался отправить на переработку незаконно добытое золото
11 июня, 15:52
 
ПроисшествияМахачкалаТурцияРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала