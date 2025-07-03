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В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025
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17:01 03.07.2025 (обновлено: 17:02 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"
Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции "Поток", открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:01:00+03:00
2025-07-03T17:02:00+03:00
курская область
суджа
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции "Поток", открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "В Луганском краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная героям уникальной военной операции "Поток", позволившей освободить Курскую область. Порядка 30 планшетов с фотографиями бойцов бригад "Ветераны" и "Восток", спецназа "Ахмат" и других подразделений, участвовавших в операции", - написал Пасечник в Telegram-канале. По его словам, все экспонаты, в том числе военная форма, кислородные маски, аналогичный отрезок трубы и другие, рассказывают, с каким мужеством и смекалкой солдаты решали боевую задачу, и какими героическими усилиями была завоевана победа. Пасечник также отметил, что трое из участников операции посетили выставку. "Эти парни – наша гордость, а проведенная ими операция "Поток" – образец стойкости, находчивости русского солдата и слаженной командной работы. С ними наша Победа в специальной военной операции неизбежна", - добавил глава региона.
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курская область, суджа, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Курская область, Суджа, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"

Пасечник: в Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВыставка, посвященная операции "Поток", в Луганске
Выставка, посвященная операции Поток, в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Выставка, посвященная операции "Поток", в Луганске
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции "Поток", открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВыставка, посвященная операции "Поток", в Луганске
Выставка, посвященная операции Поток, в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Выставка, посвященная операции "Поток", в Луганске
"В Луганском краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная героям уникальной военной операции "Поток", позволившей освободить Курскую область. Порядка 30 планшетов с фотографиями бойцов бригад "Ветераны" и "Восток", спецназа "Ахмат" и других подразделений, участвовавших в операции", - написал Пасечник в Telegram-канале.
По его словам, все экспонаты, в том числе военная форма, кислородные маски, аналогичный отрезок трубы и другие, рассказывают, с каким мужеством и смекалкой солдаты решали боевую задачу, и какими героическими усилиями была завоевана победа.
Пасечник также отметил, что трое из участников операции посетили выставку.
"Эти парни – наша гордость, а проведенная ими операция "Поток" – образец стойкости, находчивости русского солдата и слаженной командной работы. С ними наша Победа в специальной военной операции неизбежна", - добавил глава региона.
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Курская областьСуджаЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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