https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html

В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"

В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025

В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"

Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции "Поток", открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:01:00+03:00

2025-07-03T17:01:00+03:00

2025-07-03T17:02:00+03:00

курская область

суджа

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026988270_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eda425622812c52ff3a555bb39adf3d2.jpg

ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Выставка, посвященная приведшей к началу освобождения города Суджа Курской области операции "Поток", открылась в четверг в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "В Луганском краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная героям уникальной военной операции "Поток", позволившей освободить Курскую область. Порядка 30 планшетов с фотографиями бойцов бригад "Ветераны" и "Восток", спецназа "Ахмат" и других подразделений, участвовавших в операции", - написал Пасечник в Telegram-канале. По его словам, все экспонаты, в том числе военная форма, кислородные маски, аналогичный отрезок трубы и другие, рассказывают, с каким мужеством и смекалкой солдаты решали боевую задачу, и какими героическими усилиями была завоевана победа. Пасечник также отметил, что трое из участников операции посетили выставку. "Эти парни – наша гордость, а проведенная ими операция "Поток" – образец стойкости, находчивости русского солдата и слаженной командной работы. С ними наша Победа в специальной военной операции неизбежна", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html

курская область

суджа

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджа, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество