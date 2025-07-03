https://ria.ru/20250703/leto-2026852016.html

Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России

Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России - РИА Новости, 03.07.2025

Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России

Холодное начало лета на европейской части России связано с вторжениями воздушных потоков с севера, к тому же из-за глобального потепления растет температура в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:54:00+03:00

2025-07-03T03:54:00+03:00

2025-07-03T06:13:00+03:00

арктика

россия

москва

алексей кокорин

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Холодное начало лета на европейской части России связано с вторжениями воздушных потоков с севера, к тому же из-за глобального потепления растет температура в Арктике, но ее граница при этом сдвигается на юг, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас", — сказал Кокорин. По его словам, изменение климата в умеренных широтах во многом определяется тем, что Арктика стала гораздо теплее. "Арктика – это кухня погоды. И граница между Арктикой и умеренными широтами стала более подвижной. По ней шли так называемые волны Россби, очень длинные — на 1-2 тысячи километров. Эти волны усилились и стали глубже. Это значит, что арктический воздух добирается не то, что до Москвы, но даже до Техаса, Марокко и Иерусалима" — добавил климатолог. Он пояснил, что температуры по мере продвижения воздуха из Арктики на юг увеличиваются, но все равно эти потоки очень холодные, и на фоне глобального потепления климат в России становится неустойчивым — где-то наступает период повышенных температур, где-то – период пониженных. Волны Россби — длинные атмосферные волны, оказывающие влияние на погоду.

https://ria.ru/20250702/leto-2026644370.html

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

арктика

россия

москва

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арктика, россия, москва, алексей кокорин