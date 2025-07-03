https://ria.ru/20250703/kovalchuk-2027006956.html

Ковальчук оценил востребованность морских безэкипажных систем

Ковальчук оценил востребованность морских безэкипажных систем - РИА Новости, 03.07.2025

Ковальчук оценил востребованность морских безэкипажных систем

Применение морских безэкипажных транспортных систем поможет эффективно развивать территорию России, считает президент Национального исследовательского центра... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:38:00+03:00

2025-07-03T17:38:00+03:00

2025-07-03T17:48:00+03:00

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михаил ковальчук

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Применение морских безэкипажных транспортных систем поможет эффективно развивать территорию России, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", заместитель председателя Морской коллегии РФ и глава ее научно-экспертного совета Михаил Ковальчук. Он выступил на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, которое провел в Курчатовском институте помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев. Ковальчук рассказал, как морские робототехнические и безэкипажные системы будут востребованы для дальнейшего развития территории России. По его словам, благодаря новой технике можно соединить перевозки по Северному морскому пути, Транссибу и БАМу и "превратить нашу страну в евроазиатский плацдарм". "Ведь реки всегда были самой простой дорогой. И сегодня самый дешёвый транспортный коридор - водный", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что между Москвой и Санкт-Петербургом организовано движение безэкипажных грузовиков. "Нам ничего не мешает, приведя в порядок наши водные артерии, создавать инфраструктуру, запустить безэкипажные катера, что намного проще сделать на воде", - отметил он. По словам Ковальчука, это будет актуально для сибирских рек. "Эпоха Петра I, Екатерины II и Сталина превратили европейскую часть (России - ред.) в мощный хаб, связанный водными артериями в первую очередь. Фактически сегодня эпоха Путина может иметь существенной частью своей освоение восточной части за Уралом - Сибири, Дальнего Востока за счет тех же технологий, которые используются, только на качественно новом высокотехнологичном уровне. И у нас для этого все есть", - подчеркнул Ковальчук.

https://ria.ru/20240924/patrushev-1974367499.html

https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972210259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, михаил ковальчук, николай патрушев, петр i, курчатовский институт