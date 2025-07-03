Ковальчук оценил востребованность морских безэкипажных систем
Ковальчук: безэкипажные транспортные системы помогут развивать территорию России
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Курчатовского института Михаил Ковальчук
Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Применение морских безэкипажных транспортных систем поможет эффективно развивать территорию России, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", заместитель председателя Морской коллегии РФ и глава ее научно-экспертного совета Михаил Ковальчук.
Он выступил на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии, которое провел в Курчатовском институте помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.
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Ковальчук рассказал, как морские робототехнические и безэкипажные системы будут востребованы для дальнейшего развития территории России. По его словам, благодаря новой технике можно соединить перевозки по Северному морскому пути, Транссибу и БАМу и "превратить нашу страну в евроазиатский плацдарм".
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"Ведь реки всегда были самой простой дорогой. И сегодня самый дешёвый транспортный коридор - водный", - сказал Ковальчук.
Он напомнил, что между Москвой и Санкт-Петербургом организовано движение безэкипажных грузовиков.
"Нам ничего не мешает, приведя в порядок наши водные артерии, создавать инфраструктуру, запустить безэкипажные катера, что намного проще сделать на воде", - отметил он. По словам Ковальчука, это будет актуально для сибирских рек.
"Эпоха Петра I, Екатерины II и Сталина превратили европейскую часть (России - ред.) в мощный хаб, связанный водными артериями в первую очередь. Фактически сегодня эпоха Путина может иметь существенной частью своей освоение восточной части за Уралом - Сибири, Дальнего Востока за счет тех же технологий, которые используются, только на качественно новом высокотехнологичном уровне. И у нас для этого все есть", - подчеркнул Ковальчук.
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