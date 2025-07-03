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В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане - РИА Новости, 03.07.2025
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20:08 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане - РИА Новости, 03.07.2025
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:08:00+03:00
2025-07-03T20:08:00+03:00
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.
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в мире, россия, баку, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Россия, Баку, Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане

Консул России в Баку в течение трех часов общался с задержанными россиянами

© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИЗадержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИ
Задержанные в Баку россияне
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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.
"Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
Вчера, 18:20
 
В миреРоссияБакуАзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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