https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане - РИА Новости, 03.07.2025
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:08:00+03:00
2025-07-03T20:08:00+03:00
2025-07-03T20:08:00+03:00
в мире
россия
баку
азербайджан
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026889125_28:0:1200:659_1920x0_80_0_0_d88a3337b37d2a93fd03f3ca103a45de.jpg
БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html
россия
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026889125_321:0:1200:659_1920x0_80_0_0_43e1fb8cb2523d9337b5e2fc98216055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, баку, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Россия, Баку, Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане
Консул России в Баку в течение трех часов общался с задержанными россиянами