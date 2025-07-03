https://ria.ru/20250703/konsul-2027043421.html

В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане

В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане - РИА Новости, 03.07.2025

В посольстве России рассказали об общении с задержанными в Азербайджане

Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:08:00+03:00

2025-07-03T20:08:00+03:00

2025-07-03T20:08:00+03:00

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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БАКУ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель консульского отдела посольства РФ в Баку в течение трех часов общался с задержанными в Азербайджане гражданами России, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. "Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трёх часов общался с нашими соотечественниками", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027018477.html

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