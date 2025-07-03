https://ria.ru/20250703/indonezija-2027048365.html

В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык

В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык - РИА Новости, 03.07.2025

В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык

Количество желающих изучать русский язык в Индонезии стремительно выросло после встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто в... РИА Новости, 03.07.2025

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россия

индонезия

санкт-петербург

прабово субианто

владимир путин

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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Количество желающих изучать русский язык в Индонезии стремительно выросло после встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов. По словам директора Русского дома, набор на новый поток курсов русского языка при учреждении начался всего три дня назад, а заявок индонезийцами уже было подано почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый период регистрации. "Честно говоря, это вдохновляет и трогает до глубины души. Люди буквально каждый день пишут нам, хотят учить русский, хотят понимать Россию. Полагаю, что одна из причин резко возросшего интереса - недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и индонезийского лидера Прабово Субианто в Санкт-Петербурге. Индонезийцы увидели желание работать с Россией, высказанное на самом высшем уровне. Когда лидеры говорят "на равных", с уважением, это чувствуют и в Джакарте, и в Сурабае, и в Бандунге", - поделился наблюдением Шиликов. Еще одна причина роста популярности русского языка, считает он, состоит в том, что индонезийская молодежь всё больше интересуется альтернативными культурными центрами — не только Западом, но и Россией, Китаем, Ближним Востоком. Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Президент РФ высоко оценил переговоры с Прабово Субианто и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.

https://ria.ru/20250516/ofitsery-2017256960.html

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

россия

индонезия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, владимир путин