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В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык - РИА Новости, 03.07.2025
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20:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/indonezija-2027048365.html
В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык
В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык - РИА Новости, 03.07.2025
В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык
Количество желающих изучать русский язык в Индонезии стремительно выросло после встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:33:00+03:00
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россия
индонезия
санкт-петербург
прабово субианто
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Количество желающих изучать русский язык в Индонезии стремительно выросло после встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов. По словам директора Русского дома, набор на новый поток курсов русского языка при учреждении начался всего три дня назад, а заявок индонезийцами уже было подано почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый период регистрации. "Честно говоря, это вдохновляет и трогает до глубины души. Люди буквально каждый день пишут нам, хотят учить русский, хотят понимать Россию. Полагаю, что одна из причин резко возросшего интереса - недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и индонезийского лидера Прабово Субианто в Санкт-Петербурге. Индонезийцы увидели желание работать с Россией, высказанное на самом высшем уровне. Когда лидеры говорят "на равных", с уважением, это чувствуют и в Джакарте, и в Сурабае, и в Бандунге", - поделился наблюдением Шиликов. Еще одна причина роста популярности русского языка, считает он, состоит в том, что индонезийская молодежь всё больше интересуется альтернативными культурными центрами — не только Западом, но и Россией, Китаем, Ближним Востоком. Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Президент РФ высоко оценил переговоры с Прабово Субианто и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.
https://ria.ru/20250516/ofitsery-2017256960.html
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россия, индонезия, санкт-петербург, прабово субианто, владимир путин
Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Прабово Субианто, Владимир Путин
В Индонезии выросло число желающих изучать русский язык

Глава Русского дома в Джакарте Шиликов: в стране растет интерес к русскому языку

Встреча Владимира Путина с избранным Президентом Индонезии, Министром обороны республики Прабово Субианто
Встреча Владимира Путина с избранным Президентом Индонезии, Министром обороны республики Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Встреча Владимира Путина с избранным Президентом Индонезии, Министром обороны республики Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 июля — РИА Новости. Количество желающих изучать русский язык в Индонезии стремительно выросло после встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
По словам директора Русского дома, набор на новый поток курсов русского языка при учреждении начался всего три дня назад, а заявок индонезийцами уже было подано почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый период регистрации.
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"Честно говоря, это вдохновляет и трогает до глубины души. Люди буквально каждый день пишут нам, хотят учить русский, хотят понимать Россию. Полагаю, что одна из причин резко возросшего интереса - недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и индонезийского лидера Прабово Субианто в Санкт-Петербурге. Индонезийцы увидели желание работать с Россией, высказанное на самом высшем уровне. Когда лидеры говорят "на равных", с уважением, это чувствуют и в Джакарте, и в Сурабае, и в Бандунге", - поделился наблюдением Шиликов.
Еще одна причина роста популярности русского языка, считает он, состоит в том, что индонезийская молодежь всё больше интересуется альтернативными культурными центрами — не только Западом, но и Россией, Китаем, Ближним Востоком.
Президент Индонезии стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Президент РФ высоко оценил переговоры с Прабово Субианто и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнёрства.
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РоссияИндонезияСанкт-ПетербургПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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