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ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА
ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА
ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:54:00+03:00
2025-07-03T02:54:00+03:00
2025-07-03T02:54:00+03:00
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происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев уточнил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома. "Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил он.
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА
Гусев: силы ПВО сбили в Воронежской области более пяти БПЛА