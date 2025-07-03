https://ria.ru/20250703/gusev-2026849769.html

ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА

ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА

ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:54:00+03:00

2025-07-03T02:54:00+03:00

2025-07-03T02:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПВО сбила в Воронежской области более пяти БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев уточнил, что в Воронеже в результате падения частей сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома. "Информация о последствиях уточняется. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил он.

https://ria.ru/20250703/opasnost-2026848167.html

воронежская область

воронеж

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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)