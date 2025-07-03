https://ria.ru/20250703/gagauziya-2027070284.html

Гагаузские депутаты обвинили власти Молдавии в нарушении прав автономии

Гагаузские депутаты обвинили власти Молдавии в нарушении прав автономии - РИА Новости, 03.07.2025

Гагаузские депутаты обвинили власти Молдавии в нарушении прав автономии

Президиум Народного собрания Гагаузской автономии (местный парламент – ред.) в составе Молдавии принял в четверг декларацию, в которой критикует центральные... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:52:00+03:00

2025-07-03T23:52:00+03:00

2025-07-03T23:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президиум Народного собрания Гагаузской автономии (местный парламент – ред.) в составе Молдавии принял в четверг декларацию, в которой критикует центральные власти за исключение автономии из процесса принятия решений по евроинтеграции, сообщает пресс-служба заксобрания. Декларация депутатов принята в преддверии саммита высшего руководства Европейского Союза и властей Молдавии, который состоится 4 июля в Кишинёве и будет посвящён вопросам интеграции и вступления страны в ЕС. Документ направлен президенту и председателю парламента Молдавии, а также главе делегации ЕС в республике. "Продвижение идей вступления в Европейский Союз вопреки декларируемым европейским ценностям и стандартам осуществляется руководством Республики Молдова вне общепринятых международных демократических принципов и без учёта мнения жителей Гагаузской автономии", — говорится в декларации, опубликованной на сайте гагаузского законодательного собрания. В документе подчёркивается, что центральные власти "умышленно блокируют право Гагаузии на участие в обсуждении и принятии решений по вопросам интеграции и вступления страны в состав Европейского Союза", несмотря на конституционные полномочия автономии участвовать в формировании внешней и внутренней политики по всем вопросам, касающимся интересов Гагаузии. Депутаты отметили, что их не привлекали к обсуждению ни на одном из значимых этапов евроинтеграции — от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году до получения Молдавией статуса кандидата в члены ЕС в 2022 году. "Заявляя настоящей Декларацией о пренебрежении центральными властями Республики Молдова европейскими принципами и ценностями в области прав человека и национальных меньшинств, о систематических нарушениях полномочий автономии, Гагаузия рассчитывает, что 4 июля 2025 года на саммите вопросы ущемления прав и законных интересов гагаузского народа также станут предметом обсуждения", — подчёркивается в декларации. Гагаузия получила статус автономно-территориального образования в составе Молдавии в 1994 году. Автономия неоднократно высказывалась против евроинтеграционного курса Кишинёва и выступает за сближение с Россией, что вызывает напряжённость в отношениях с центральными властями. Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Европейский союз. Со стороны Евросоюза в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие пройдет в президентской резиденции в Кондрице. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250702/moldavija-2026793838.html

https://ria.ru/20250702/moldaviya-2026795003.html

https://ria.ru/20250703/moldavija-2026879617.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, задержание главы гагаузии гуцул