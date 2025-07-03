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Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС

Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС - РИА Новости, 03.07.2025

Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС

Руководители крупнейших немецких концернов и компаний встретились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потребовали от нее кардинальных изменений РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:06:00+03:00

2025-07-03T22:06:00+03:00

2025-07-03T22:06:00+03:00

брюссель

вашингтон (штат)

сша

урсула фон дер ляйен

карстен шпор

евросоюз

еврокомиссия

lufthansa

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководители крупнейших немецких концернов и компаний встретились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потребовали от нее кардинальных изменений в экономической политике Евросоюза, сообщила в четверг газета Bild. "Двенадцать руководителей ведущих немецких концернов прибыли к Урсуле фон дер Ляйен… в среду. Руководители выразили там свое недовольство, требуя полной "смены курса" экономической политики ЕС", - говорится в статье. В числе участников встречи были генеральные директора авиаконцерна Lufthansa, оборонного концерна Rheinmetall, производителя стали Thyssenkrupp, логистического концерна DHL, химического гиганта Henkel и энергетических компаний E.on и Uniper, пишет газета. При этом в материале отмечается, что для главы ЕК несвойственны встречи с представителями деловых кругов, а тем более с представителями только одной страны. По информации издания, руководители концернов больше всего недовольны нерешенной проблемой американских пошлин, непомерной бюрократией и чрезмерным вниманием к вопросам защиты климата. Например, глава Lufthansa Карстен Шпор указал на снижение конкурентоспособности компании из-за выполнения экологических требований ЕС. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский экспорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.

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брюссель, вашингтон (штат), сша, урсула фон дер ляйен, карстен шпор, евросоюз, еврокомиссия, lufthansa , в мире