Рейтинг@Mail.ru
Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/es-2027059421.html
Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС
Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС - РИА Новости, 03.07.2025
Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС
Руководители крупнейших немецких концернов и компаний встретились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потребовали от нее кардинальных изменений РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:06:00+03:00
2025-07-03T22:06:00+03:00
брюссель
вашингтон (штат)
сша
урсула фон дер ляйен
карстен шпор
евросоюз
еврокомиссия
lufthansa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководители крупнейших немецких концернов и компаний встретились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потребовали от нее кардинальных изменений в экономической политике Евросоюза, сообщила в четверг газета Bild. "Двенадцать руководителей ведущих немецких концернов прибыли к Урсуле фон дер Ляйен… в среду. Руководители выразили там свое недовольство, требуя полной "смены курса" экономической политики ЕС", - говорится в статье. В числе участников встречи были генеральные директора авиаконцерна Lufthansa, оборонного концерна Rheinmetall, производителя стали Thyssenkrupp, логистического концерна DHL, химического гиганта Henkel и энергетических компаний E.on и Uniper, пишет газета. При этом в материале отмечается, что для главы ЕК несвойственны встречи с представителями деловых кругов, а тем более с представителями только одной страны. По информации издания, руководители концернов больше всего недовольны нерешенной проблемой американских пошлин, непомерной бюрократией и чрезмерным вниманием к вопросам защиты климата. Например, глава Lufthansa Карстен Шпор указал на снижение конкурентоспособности компании из-за выполнения экологических требований ЕС. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский экспорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html
брюссель
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюссель, вашингтон (штат), сша, урсула фон дер ляйен, карстен шпор, евросоюз, еврокомиссия, lufthansa , в мире
Брюссель, Вашингтон (штат), США, Урсула фон дер Ляйен, Карстен Шпор, Евросоюз, Еврокомиссия, Lufthansa , В мире
Руководители немецких концернов требуют изменения экономической политики ЕС

Руководители концернов ФРГ потребовали от фон дер Ляйен изменений в экономике ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководители крупнейших немецких концернов и компаний встретились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потребовали от нее кардинальных изменений в экономической политике Евросоюза, сообщила в четверг газета Bild.
"Двенадцать руководителей ведущих немецких концернов прибыли к Урсуле фон дер Ляйен… в среду. Руководители выразили там свое недовольство, требуя полной "смены курса" экономической политики ЕС", - говорится в статье.
В числе участников встречи были генеральные директора авиаконцерна Lufthansa, оборонного концерна Rheinmetall, производителя стали Thyssenkrupp, логистического концерна DHL, химического гиганта Henkel и энергетических компаний E.on и Uniper, пишет газета. При этом в материале отмечается, что для главы ЕК несвойственны встречи с представителями деловых кругов, а тем более с представителями только одной страны.
По информации издания, руководители концернов больше всего недовольны нерешенной проблемой американских пошлин, непомерной бюрократией и чрезмерным вниманием к вопросам защиты климата. Например, глава Lufthansa Карстен Шпор указал на снижение конкурентоспособности компании из-за выполнения экологических требований ЕС.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский экспорт в США на 50%. Срок переговоров истекает 9 июля.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
22 апреля, 06:31
 
БрюссельВашингтон (штат)СШАУрсула фон дер ЛяйенКарстен ШпорЕвросоюзЕврокомиссияLufthansaВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала