https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html

Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год

Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год - РИА Новости, 03.07.2025

Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год

Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, который должен был состояться 6 июля в "Янтарь-холле" в Светлогорске под Калининградом, перенесли на год... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:27:00+03:00

2025-07-03T15:27:00+03:00

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россия

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КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, который должен был состояться 6 июля в "Янтарь-холле" в Светлогорске под Калининградом, перенесли на год "из-за обстоятельств непреодолимой силы", сообщили РИА Новости организаторы концерта. По данным концертной площадки "Янтарь-Холл", мероприятие перенесено с 6 июля 2025 года на 6 июля 2026 года. Как сообщили РИА Новости организаторы, билеты будут возвращены. "Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете. Билеты будут действительны или их можно вернуть там, где покупали", — сказали организаторы. Эмин Агаларов, выступающий под сценическим псевдонимом Emin, родился в Баку, владеет в России бизнесом. Ему принадлежат город-курорт Sea Breeze Resort, сети Fitness by Emin Agalarov и Agalarov Rest. В 2023 году он покинул компанию своего отца, российского бизнесмена Араза Агаларова Crocus Group и зарегистрировал в России собственную компанию Agalarov Development. Эмин является председателем правления Азербайджано-Российского делового совета. РИА Новости 29 июня сообщало, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Это решение связывают с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, выходцев из Азербайджана. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

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азербайджан

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россия, азербайджан, баку, эмин агаларов, араз агаларов, crocus group, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире