Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам
Захарова: к арестованным в Баку россиянам не предоставили консульский доступ
Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь — посольство Азербайджана", — сказала она.
Дипломат напомнила, что отношения двух стран имеют характер стратегического союзничества и есть те силы, которым это не нравится.
"Помимо формальной оценки, в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства. <...> Это контакты между людьми, исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определенных сил такую озлобленность и желание помешать", — пояснила Захарова.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.