https://ria.ru/20250703/dostup--2026865160.html

Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам

Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам - РИА Новости, 03.07.2025

Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам

К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:56:00+03:00

2025-07-03T08:56:00+03:00

2025-07-03T11:44:00+03:00

азербайджан

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мария захарова

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь — посольство Азербайджана", — сказала она.Дипломат напомнила, что отношения двух стран имеют характер стратегического союзничества и есть те силы, которым это не нравится."Помимо формальной оценки, в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства. <...> Это контакты между людьми, исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определенных сил такую озлобленность и желание помешать", — пояснила Захарова.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html

https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026728834.html

https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026509287.html

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азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, мария захарова, россия, баку, следственный комитет россии (ск рф)