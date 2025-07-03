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Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам - РИА Новости, 03.07.2025
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08:56 03.07.2025 (обновлено: 11:44 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/dostup--2026865160.html
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам - РИА Новости, 03.07.2025
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам
К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:56:00+03:00
2025-07-03T11:44:00+03:00
азербайджан
в мире
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
мария захарова
россия
баку
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live"."Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь — посольство Азербайджана", — сказала она.Дипломат напомнила, что отношения двух стран имеют характер стратегического союзничества и есть те силы, которым это не нравится."Помимо формальной оценки, в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства. &lt;...&gt; Это контакты между людьми, исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определенных сил такую озлобленность и желание помешать", — пояснила Захарова.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html
https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026728834.html
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азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, мария захарова, россия, баку, следственный комитет россии (ск рф)
Азербайджан, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Мария Захарова, Россия, Баку, Следственный комитет России (СК РФ)
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам

Захарова: к арестованным в Баку россиянам не предоставили консульский доступ

Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Задержанные в Баку россияне
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. К арестованным в Азербайджане россиянам до сих пор не предоставили консульский доступ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен. Наши дипломаты в Баку работают, мы работаем здесь с нашими азербайджанскими коллегами по линии Смоленская площадь — посольство Азербайджана", — сказала она.
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Дипломат напомнила, что отношения двух стран имеют характер стратегического союзничества и есть те силы, которым это не нравится.
"Помимо формальной оценки, в этих отношениях заложен глубинный смысл, это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства. <...> Это контакты между людьми, исторические вызовы, с которыми мы справлялись, и, конечно, это вызывает у определенных сил такую озлобленность и желание помешать", — пояснила Захарова.
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Вчера, 14:00

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Ахлиман Гянджиев в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Обвиняемый по делу об ОПГ в Екатеринбурге изобличил своих соучастников
Вчера, 16:02
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
1 июля, 13:54
 
АзербайджанВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуМария ЗахароваРоссияБакуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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