https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html

Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан

Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025

Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан

Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:12:00+03:00

2025-07-03T13:12:00+03:00

2025-07-03T13:12:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

россия

виктор бут

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

sputnik азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916198239_0:83:3168:1865_1920x0_80_0_0_c7554102ac98fcb69e38cf152ffeb78d.jpg

БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 лет, заявил в интервью РИА Новости, что удивлен отношением правоохранителей к безосновательно задержанным в Баку сотрудникам агентства Sputnik. По его словам, в американской тюрьме он сталкивался с проблемами, связанными с оказанием медпомощи, но физического насилия не было. "Даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период - первое время нахождения в США в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи", - рассказал Бут агентству. Он отметил, что его удивляет задержание российских журналистов в Баку. "То, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах", - сказал Бут. Такое отношение к журналистам, а именно применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений, по его словам, может вызывать только возмущение. "Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и тем не менее они на это идут", - сказал российский предприниматель и общественный деятель. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250701/kartavykh-2026509564.html

https://ria.ru/20250702/sputnik-2026655185.html

https://ria.ru/20250702/sputnik-2026841006.html

азербайджан

баку

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, россия, виктор бут, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, sputnik азербайджан