Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан
Виктор Бут удивлен отношением к задержанным журналистам Sputnik Азербайджан
© Фотохост-агентство РИА Новости
Виктор Бут. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 лет, заявил в интервью РИА Новости, что удивлен отношением правоохранителей к безосновательно задержанным в Баку сотрудникам агентства Sputnik.
По его словам, в американской тюрьме он сталкивался с проблемами, связанными с оказанием медпомощи, но физического насилия не было.
"Даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период - первое время нахождения в США в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи", - рассказал Бут агентству.
Он отметил, что его удивляет задержание российских журналистов в Баку.
"То, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах", - сказал Бут.
Такое отношение к журналистам, а именно применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений, по его словам, может вызывать только возмущение.
"Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и тем не менее они на это идут", - сказал российский предприниматель и общественный деятель.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.