Рейтинг@Mail.ru
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/but-2026922344.html
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 03.07.2025
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан
Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:12:00+03:00
2025-07-03T13:12:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
россия
виктор бут
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
sputnik азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916198239_0:83:3168:1865_1920x0_80_0_0_c7554102ac98fcb69e38cf152ffeb78d.jpg
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 лет, заявил в интервью РИА Новости, что удивлен отношением правоохранителей к безосновательно задержанным в Баку сотрудникам агентства Sputnik. По его словам, в американской тюрьме он сталкивался с проблемами, связанными с оказанием медпомощи, но физического насилия не было. "Даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период - первое время нахождения в США в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи", - рассказал Бут агентству. Он отметил, что его удивляет задержание российских журналистов в Баку. "То, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах", - сказал Бут. Такое отношение к журналистам, а именно применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений, по его словам, может вызывать только возмущение. "Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и тем не менее они на это идут", - сказал российский предприниматель и общественный деятель. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250701/kartavykh-2026509564.html
https://ria.ru/20250702/sputnik-2026655185.html
https://ria.ru/20250702/sputnik-2026841006.html
азербайджан
баку
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916198239_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5ae573a76be1c84cc0d567e053652eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, россия, виктор бут, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, sputnik азербайджан
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Виктор Бут, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Sputnik Азербайджан
Бут удивился отношению к задержанным в Баку журналистам Sputnik Азербайджан

Виктор Бут удивлен отношением к задержанным журналистам Sputnik Азербайджан

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников Виктор Бут, пробывший в заключении в США по сфабрикованным обвинениям около 15 лет, заявил в интервью РИА Новости, что удивлен отношением правоохранителей к безосновательно задержанным в Баку сотрудникам агентства Sputnik.
По его словам, в американской тюрьме он сталкивался с проблемами, связанными с оказанием медпомощи, но физического насилия не было.
Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Главе редакции Sputnik Азербайджан требуются лекарства
1 июля, 13:55
"Даже в американской тюрьме, если вспомнить самый худший период - первое время нахождения в США в центре предварительного заключения в Нью-Йорке, все-таки физических нападений, побоев и чего-то подобного не было. Были проблемы со своевременностью оказания медицинской помощи", - рассказал Бут агентству.
Он отметил, что его удивляет задержание российских журналистов в Баку.
"То, что делают сейчас с российскими журналистами в Азербайджане, который мы всегда считали дружественной нам страной, говорит о каком-то тектоническом разломе, который сейчас происходит на наших глазах", - сказал Бут.
Такое отношение к журналистам, а именно применение физического насилия при задержании и публичное предъявление необоснованных обвинений, по его словам, может вызывать только возмущение.
"Я уверен, что те люди во властных структурах Азербайджана, которые дали команду сделать все это именно в такой форме, прекрасно понимают, какие будут последствия, и тем не менее они на это идут", - сказал российский предприниматель и общественный деятель.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова
Вчера, 08:40
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Студия информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Ливанский профсоюз обвинил Запад в страхе перед российскими СМИ
Вчера, 23:58
 
В миреАзербайджанБакуРоссияВиктор БутРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуSputnik Азербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала