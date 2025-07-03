Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР
Бизнесмен Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР
© Фотохост-агентство РИА Новости
Виктор Бут. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР, что сыграло большую роль в достижении Китаем высокого уровня экономического развития, сказал РИА Новости в интервью перед открытием выставки его художественных работ в Пекине российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут.
"Очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950–1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях", - сказал он агентству.
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"Молодые китайцы сегодня говорят о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке", - добавил Бут, отметив также, что в КНР высоко ценится и российская школа живописи, балета, классической музыки.
"Сейчас в России обучаются очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будет понимать Россию", - подчеркнул российский предприниматель и общественный деятель.
Бут отметил, что, если старшего поколения граждан КНР в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР – многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России, то современная китайская молодежь тоже глубоко интересуется Россией и настроена на дальнейшее развитие глубоких и тесных дружеских отношений с РФ.
"Для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы", - сказал он.
Начинающаяся в четверг в столице Китая художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом во время почти 15-летнего заключения в американской тюрьме по сфабрикованным спецслужбами США обвинениям, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души, и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.
За годы заключения в Америке Бут создал более 300 художественных работ.
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