Рейтинг@Mail.ru
Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 03.07.2025 (обновлено: 09:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/but-2026872910.html
Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР
Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР - РИА Новости, 03.07.2025
Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР
Китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР, что сыграло большую роль в достижении Китаем высокого уровня экономического развития, сказал... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:48:00+03:00
2025-07-03T09:49:00+03:00
виктор бут
китай
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916198239_0:83:3168:1865_1920x0_80_0_0_c7554102ac98fcb69e38cf152ffeb78d.jpg
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР, что сыграло большую роль в достижении Китаем высокого уровня экономического развития, сказал РИА Новости в интервью перед открытием выставки его художественных работ в Пекине российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут. "Очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950–1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях", - сказал он агентству. "Молодые китайцы сегодня говорят о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке", - добавил Бут, отметив также, что в КНР высоко ценится и российская школа живописи, балета, классической музыки. "Сейчас в России обучаются очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будет понимать Россию", - подчеркнул российский предприниматель и общественный деятель. Бут отметил, что, если старшего поколения граждан КНР в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР – многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России, то современная китайская молодежь тоже глубоко интересуется Россией и настроена на дальнейшее развитие глубоких и тесных дружеских отношений с РФ. "Для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы", - сказал он. Начинающаяся в четверг в столице Китая художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом во время почти 15-летнего заключения в американской тюрьме по сфабрикованным спецслужбами США обвинениям, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души, и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию. За годы заключения в Америке Бут создал более 300 художественных работ.
https://ria.ru/20250510/kitay-2016086786.html
https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html
китай
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916198239_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5ae573a76be1c84cc0d567e053652eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, китай, россия, ссср
Виктор Бут, Китай, Россия, СССР
Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР

Бизнесмен Бут: китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Китайцы помнят о вкладе СССР в индустриальную и научную базу КНР, что сыграло большую роль в достижении Китаем высокого уровня экономического развития, сказал РИА Новости в интервью перед открытием выставки его художественных работ в Пекине российский предприниматель, депутат, член Творческого Союза российских художников и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут.
"Очень многое, что было нажито в советский период дружбы наших стран и народов, сейчас продолжается. Очень важно, что китайцы и сегодня ценят, что Советский Союз помог им в 1950–1960-е годы заложить ту индустриальную базу, которая и сейчас работает, которая помогла Китаю стать одним из мировых лидеров в производстве и технологиях", - сказал он агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россию и Китай объединяет общая цель
10 мая, 08:00
"Молодые китайцы сегодня говорят о том, что в Китае помнят, что именно советская модель образования помогла Китаю сделать такой прорыв в технологиях, в науке", - добавил Бут, отметив также, что в КНР высоко ценится и российская школа живописи, балета, классической музыки.
"Сейчас в России обучаются очень много китайских студентов на направлениях, связанных с культурой, в частности – в художественных вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Так что здесь, пожалуй, уже сформировалась новая когорта из тех, кто обучался в России, кто знает русский язык и всегда будет понимать Россию", - подчеркнул российский предприниматель и общественный деятель.
Бут отметил, что, если старшего поколения граждан КНР в той или иной степени непосредственно коснулись отношения между КНР и СССР – многие учили русский язык, многие бывали в России, работали в России, то современная китайская молодежь тоже глубоко интересуется Россией и настроена на дальнейшее развитие глубоких и тесных дружеских отношений с РФ.
"Для молодых китайцев важно, не забывая о наследии советско-китайской дружбы и поддерживая заложенные в прошлом традиции, также выстраивать дружеские отношения с Россией, вписывая новую главу в книгу нашей многолетней дружбы", - сказал он.
Начинающаяся в четверг в столице Китая художественная выставка "Берег мой тонкой линией", на которой представлены более 50 картин, написанных Бутом во время почти 15-летнего заключения в американской тюрьме по сфабрикованным спецслужбами США обвинениям, открывает долгосрочный выставочный проект "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае, который сам автор определяет, как шанс взглянуть на мир глазами русского человека, попробовать окунуться в космос русской души, и тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.
За годы заключения в Америке Бут создал более 300 художественных работ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия и Китай готовят сделку века
14 мая, 08:00
 
Виктор БутКитайРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала