https://ria.ru/20250703/bpla-2026865886.html
В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025
В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:00:00+03:00
2025-07-03T09:00:00+03:00
2025-07-03T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновская область
ульяновск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска. "В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности", - написал Русских.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновская область, ульяновск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновская область, Ульяновск, Безопасность
В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ульяновской области