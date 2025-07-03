https://ria.ru/20250703/bpla-2026865886.html

В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.07.2025

В Ульяновской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ульяновская область

ульяновск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. Ранее Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска. "В Ульяновской области объявлен режим беспилотной опасности", - написал Русских.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ульяновская область

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновская область, ульяновск, безопасность