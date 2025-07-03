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Умер актер Майкл Мэдсен

Умер актер Майкл Мэдсен - РИА Новости, 04.07.2025

Умер актер Майкл Мэдсен

Американский актер Майкл Мэдсен, умер на 68-м году жизни, передает телеканал NBC. РИА Новости, 04.07.2025

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майкл мэдсен

лос-анджелес

квентин тарантино

в мире

культура

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, умер на 68-м году жизни, передает телеканал NBC."Майкл Мэдсен, плодовитый характерный актер, наиболее известный по ролям насмешливых крепких парней в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла 2", скончался утром в четверг от остановки сердца", — говорится в сообщении со ссылкой на менеджера актера Рона Смита.В офисе шерифа округа Лос-Анджелес уточнили, что Мэдсена нашли мертвым в его доме. Предполагается, что смерть наступила по естественным причинам.За свою карьеру Мэдсен снялся в десятках кинокартин. Помимо Тарантино, он работал и с другими известными режиссерами — например, в фильме "Тельма и Луиза" Ридли Скотта и в "Донни Браско" Майка Ньюэлла.

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майкл мэдсен, лос-анджелес, квентин тарантино, в мире