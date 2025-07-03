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Умер актер Майкл Мэдсен - РИА Новости, 04.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:35 03.07.2025 (обновлено: 09:14 04.07.2025)
https://ria.ru/20250703/akter-2027048673.html
Умер актер Майкл Мэдсен
Умер актер Майкл Мэдсен - РИА Новости, 04.07.2025
Умер актер Майкл Мэдсен
Американский актер Майкл Мэдсен, умер на 68-м году жизни, передает телеканал NBC. РИА Новости, 04.07.2025
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2025-07-04T09:14:00+03:00
майкл мэдсен
лос-анджелес
квентин тарантино
в мире
культура
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, умер на 68-м году жизни, передает телеканал NBC."Майкл Мэдсен, плодовитый характерный актер, наиболее известный по ролям насмешливых крепких парней в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла 2", скончался утром в четверг от остановки сердца", — говорится в сообщении со ссылкой на менеджера актера Рона Смита.В офисе шерифа округа Лос-Анджелес уточнили, что Мэдсена нашли мертвым в его доме. Предполагается, что смерть наступила по естественным причинам.За свою карьеру Мэдсен снялся в десятках кинокартин. Помимо Тарантино, он работал и с другими известными режиссерами — например, в фильме "Тельма и Луиза" Ридли Скотта и в "Донни Браско" Майка Ньюэлла.
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майкл мэдсен, лос-анджелес, квентин тарантино, в мире
Майкл Мэдсен, Лос-Анджелес, Квентин Тарантино, В мире, Культура
Умер актер Майкл Мэдсен

Звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет от остановки сердца

© AP Photo / Jordan StraussМайкл Мэдсен
Майкл Мэдсен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Майкл Мэдсен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, умер на 68-м году жизни, передает телеканал NBC.
"Майкл Мэдсен, плодовитый характерный актер, наиболее известный по ролям насмешливых крепких парней в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла 2", скончался утром в четверг от остановки сердца", — говорится в сообщении со ссылкой на менеджера актера Рона Смита.
В офисе шерифа округа Лос-Анджелес уточнили, что Мэдсена нашли мертвым в его доме. Предполагается, что смерть наступила по естественным причинам.
За свою карьеру Мэдсен снялся в десятках кинокартин. Помимо Тарантино, он работал и с другими известными режиссерами — например, в фильме "Тельма и Луиза" Ридли Скотта и в "Донни Браско" Майка Ньюэлла.
 
КультураМайкл МэдсенЛос-АнджелесКвентин ТарантиноВ мире
 
 
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