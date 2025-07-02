https://ria.ru/20250702/zaschita-2026704679.html

Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявил Песков

Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025

Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявил Песков

Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:41:00+03:00

2025-07-02T12:41:00+03:00

2025-07-02T12:46:00+03:00

россия

азербайджан

дмитрий песков

баку

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - сказал Песков журналистам.Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Также азербайджанское агентство АПА сообщало, что все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца.

https://ria.ru/20250702/baku-2026695723.html

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

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россия, азербайджан, дмитрий песков, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире