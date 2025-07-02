https://ria.ru/20250702/zaharova-2026765914.html

Захарова предложила Евросоюзу перейти с аббревиатуры ЕС на ЕБ

Захарова предложила Евросоюзу перейти с аббревиатуры ЕС на ЕБ - РИА Новости, 02.07.2025

Захарова предложила Евросоюзу перейти с аббревиатуры ЕС на ЕБ

Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:00:00+03:00

2025-07-02T16:00:00+03:00

2025-07-02T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовность фактически работать на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует, что Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру... Ему (Евросоюзу - ред. ) надо переходить с аббревиатуры "ЕС" на аббревиатуру "ЕБ", потому что он теперь не "Европейский союз" в большей степени, а "Европейский блок" - натовцы", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя июньский саммит Евросоюза в Брюсселе. Официальный представитель МИД подчеркнула, что нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" используется как предлог для милитаризации Европейского союза, которая идет в ущерб социально-экономическому развитию стран-участниц ЕС. Финансирование оборонной сферы за счет большого заимствования средств будет ответственностью, а также "потянет вниз" будущее поколение западноевропейцев, добавила Захарова. Дипломат отметила, что Европейский союз, несмотря на все возникающие для его экономики и внешнеполитической деятельности издержки или проблемы, все равно намерен следовать курсу на самоликвидацию. "Они (в ЕС - ред.) называют это курсом против России. На самом деле они занимаются просто каким-то самоуничтожением", - заключила Захарова. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250618/kallas-2023586601.html

https://ria.ru/20250702/mid-2026681391.html

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россия, европа, брюссель, мария захарова, нато, евросоюз