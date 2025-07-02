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Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери - РИА Новости, 02.07.2025
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22:47 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/vsm-2026834657.html
Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери
Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери - РИА Новости, 02.07.2025
Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери
Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:47:00+03:00
2025-07-02T22:47:00+03:00
технологии
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уральские локомотивы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Тестовый участок ВСМ Москва - Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери будет иметь протяженность 129 километров. Будет завершен в четвертом квартале 2027 года. "Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе "Уральские локомотивы" группы "Синара", - сообщил Савельев. Он напомнил, что поставка первых двух поездов синхронизирована со строительством участка. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути - 2 часа 15 минут.
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технологии, зеленоград, тверь, россия, виталий савельев, владимир путин, уральские локомотивы, общество
Технологии, Зеленоград, Тверь, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Уральские локомотивы, Общество
Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери

Савельев: первый участок ВСМ от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина.
Тестовый участок ВСМ Москва - Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери будет иметь протяженность 129 километров. Будет завершен в четвертом квартале 2027 года.
"Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе "Уральские локомотивы" группы "Синара", - сообщил Савельев.
Он напомнил, что поставка первых двух поездов синхронизирована со строительством участка.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути - 2 часа 15 минут.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ТехнологииЗеленоградТверьРоссияВиталий СавельевВладимир ПутинУральские локомотивыОбщество
 
 
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