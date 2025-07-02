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Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери

Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери - РИА Новости, 02.07.2025

Полигоном для ВСМ станет участок от Зеленограда до Твери

Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:47:00+03:00

2025-07-02T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Тестовый участок ВСМ Москва - Санкт-Петербург от Зеленограда до Твери будет иметь протяженность 129 километров. Будет завершен в четвертом квартале 2027 года. "Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе "Уральские локомотивы" группы "Синара", - сообщил Савельев. Он напомнил, что поставка первых двух поездов синхронизирована со строительством участка. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути - 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250428/ispytaniya-2013752130.html

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технологии, зеленоград, тверь, россия, виталий савельев, владимир путин, уральские локомотивы, общество