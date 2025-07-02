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Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди - РИА Новости, 02.07.2025
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Надежные люди
 
22:01 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/voronezh-2026830679.html
Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди
Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди - РИА Новости, 02.07.2025
Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди
Правительство Воронежской области, подведомственные фонды и неравнодушные предприниматели передали в зону спецоперации пиломатериалы, гвозди и другое имущество, РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:01:00+03:00
2025-07-02T22:01:00+03:00
надежные люди
общество
воронежская область
бутурлиновский район
россия
александр гусев (губернатор)
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области, подведомственные фонды и неравнодушные предприниматели передали в зону спецоперации пиломатериалы, гвозди и другое имущество, необходимое для укрепления позиций, сообщил губернатор региона Александр Гусев. &quot;Сотрудники правительства области, работники подведомственных фондов и представители неравнодушного бизнеса передали очередную партию полезного груза сразу двум подразделениям, где служат воронежские мобилизованные и добровольцы: разведчикам и саперам… Им переданы более восьми кубометров пиломатериалов, гвозди и прочее имущество, необходимое для укрепления позиций. Конечно, не обошлось и без дополнительных продуктов и добрых пожеланий в письмах&quot;, - написал Гусев в своем Telegram-канале.По словам главы региона, за грузом приехали старшина с позывным "Левша" из Бутурлиновского района и еще несколько молодых бойцов. "Наш герой не носит наград, но я узнал, что совсем недавно указом президента России Владимира Путина "Левша" был удостоен Георгиевского креста третьей степени. Как и другие земляки, отмеченные наградами Родины, это пример доблестного служения воронежцев на передовой и готовности выполнить любую задачу", - добавил Гусев.
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воронежская область
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общество, воронежская область, бутурлиновский район, россия, александр гусев (губернатор), владимир путин
Надежные люди, Общество, Воронежская область, Бутурлиновский район, Россия, Александр Гусев (губернатор), Владимир Путин
Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди

Воронежские власти передали пиломатериалы, гвозди и другое имущество в зону СВО

© Гусев/TelegramВоронежские власти передали пиломатериалы, гвозди и другое имущество в зону СВО
Воронежские власти передали пиломатериалы, гвозди и другое имущество в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Гусев/Telegram
Воронежские власти передали пиломатериалы, гвозди и другое имущество в зону СВО
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области, подведомственные фонды и неравнодушные предприниматели передали в зону спецоперации пиломатериалы, гвозди и другое имущество, необходимое для укрепления позиций, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«

"Сотрудники правительства области, работники подведомственных фондов и представители неравнодушного бизнеса передали очередную партию полезного груза сразу двум подразделениям, где служат воронежские мобилизованные и добровольцы: разведчикам и саперам… Им переданы более восьми кубометров пиломатериалов, гвозди и прочее имущество, необходимое для укрепления позиций. Конечно, не обошлось и без дополнительных продуктов и добрых пожеланий в письмах", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, за грузом приехали старшина с позывным "Левша" из Бутурлиновского района и еще несколько молодых бойцов.
"Наш герой не носит наград, но я узнал, что совсем недавно указом президента России Владимира Путина "Левша" был удостоен Георгиевского креста третьей степени. Как и другие земляки, отмеченные наградами Родины, это пример доблестного служения воронежцев на передовой и готовности выполнить любую задачу", - добавил Гусев.
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Надежные людиОбществоВоронежская областьБутурлиновский районРоссияАлександр Гусев (губернатор)Владимир Путин
 
 
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