https://ria.ru/20250702/voronezh-2026830679.html

Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди

Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди - РИА Новости, 02.07.2025

Воронежские власти передали в зону СВО пиломатериалы и гвозди

Правительство Воронежской области, подведомственные фонды и неравнодушные предприниматели передали в зону спецоперации пиломатериалы, гвозди и другое имущество, РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:01:00+03:00

2025-07-02T22:01:00+03:00

2025-07-02T22:01:00+03:00

надежные люди

общество

воронежская область

бутурлиновский район

россия

александр гусев (губернатор)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026809454_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_3b85e0ca9b31868dad9dfc272bd36c40.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Правительство Воронежской области, подведомственные фонды и неравнодушные предприниматели передали в зону спецоперации пиломатериалы, гвозди и другое имущество, необходимое для укрепления позиций, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Сотрудники правительства области, работники подведомственных фондов и представители неравнодушного бизнеса передали очередную партию полезного груза сразу двум подразделениям, где служат воронежские мобилизованные и добровольцы: разведчикам и саперам… Им переданы более восьми кубометров пиломатериалов, гвозди и прочее имущество, необходимое для укрепления позиций. Конечно, не обошлось и без дополнительных продуктов и добрых пожеланий в письмах", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По словам главы региона, за грузом приехали старшина с позывным "Левша" из Бутурлиновского района и еще несколько молодых бойцов. "Наш герой не носит наград, но я узнал, что совсем недавно указом президента России Владимира Путина "Левша" был удостоен Георгиевского креста третьей степени. Как и другие земляки, отмеченные наградами Родины, это пример доблестного служения воронежцев на передовой и готовности выполнить любую задачу", - добавил Гусев.

https://ria.ru/20250304/svo-2003037195.html

воронежская область

бутурлиновский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, воронежская область, бутурлиновский район, россия, александр гусев (губернатор), владимир путин