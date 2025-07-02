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Правозащитники обратятся в ООН из-за лишения гражданства Украины главы УПЦ - РИА Новости, 02.07.2025
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Религия
 
17:09 02.07.2025 (обновлено: 17:11 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026783274.html
Правозащитники обратятся в ООН из-за лишения гражданства Украины главы УПЦ
Правозащитники обратятся в ООН из-за лишения гражданства Украины главы УПЦ - РИА Новости, 02.07.2025
Правозащитники обратятся в ООН из-за лишения гражданства Украины главы УПЦ
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости, что обратится в профильную комиссию... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:09:00+03:00
2025-07-02T17:11:00+03:00
религия
украина
россия
иван мельников
владимир зеленский
украинская православная церковь
оон
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости, что обратится в профильную комиссию ООН из-за лишения гражданства Украины главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита Онуфрия. "Я считаю, естественно, что это недопустимо, это явное нарушение норм международного права. Человек подвергается гонениям, и в этой связи мы планируем обязательно обратиться в профильную комиссию ООН с соответствующим докладом. Вынуждены констатировать, что это очередной виток нападок на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей", – сказал РИА Новости Мельников. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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украина, россия, иван мельников, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Россия, Иван Мельников, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, ООН, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Правозащитники обратятся в ООН из-за лишения гражданства Украины главы УПЦ

Мельников обратится в ООН из-за лишения гражданства Украины митрополита Онуфрия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил РИА Новости, что обратится в профильную комиссию ООН из-за лишения гражданства Украины главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита Онуфрия.
"Я считаю, естественно, что это недопустимо, это явное нарушение норм международного права. Человек подвергается гонениям, и в этой связи мы планируем обязательно обратиться в профильную комиссию ООН с соответствующим докладом. Вынуждены констатировать, что это очередной виток нападок на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей", – сказал РИА Новости Мельников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
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РелигияУкраинаРоссияИван МельниковВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьООНСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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