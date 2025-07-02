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Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия - РИА Новости, 02.07.2025
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Религия
 
15:30 02.07.2025 (обновлено: 17:38 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026757201.html
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия - РИА Новости, 02.07.2025
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, сообщила СБУ. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:30:00+03:00
2025-07-02T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, сообщила СБУ."Было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил российское гражданство в 2002 году. Об этом он не сообщил в уполномоченные органы власти Украины", — говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале силового ведомства.Митрополит Онуфрий будет обжаловать решение украинских властей, сообщил представитель УПЦ."Митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины, он имеет все права обжаловать этот указ. Решение о прекращении гражданства подлежат определенному юридическому сомнению", - сказал митрополит Климент.Он добавил, что у священнослужителя нет других паспортов, кроме украинского.Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратится в ООН из-за гонений на главу канонической УПЦ.Гонения на каноническую УПЦ
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, иван мельников, оон
В мире, Религия, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Иван Мельников, ООН
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия

СБУ: главу УПЦ митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, сообщила СБУ.
"Было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил российское гражданство в 2002 году. Об этом он не сообщил в уполномоченные органы власти Украины", — говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале силового ведомства.

Митрополита Онуфрия избрали предстоятелем УПЦ в августе 2014 года. Священнослужитель неоднократно подвергался провокациям со стороны украинских радикалов. Так, в мае националисты сорвали богослужение в Хмельницком, призывая блокировать Николаевский собор. Местные власти позже перекрыли мусоровозами вход в святыню.

Митрополит Онуфрий будет обжаловать решение украинских властей, сообщил представитель УПЦ.
"Митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины, он имеет все права обжаловать этот указ. Решение о прекращении гражданства подлежат определенному юридическому сомнению", - сказал митрополит Климент.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Он добавил, что у священнослужителя нет других паспортов, кроме украинского.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратится в ООН из-за гонений на главу канонической УПЦ.

Гонения на каноническую УПЦ

  • Киевские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину в стране.
  • В ряде регионов деятельность церкви запретили.
  • Против представителей духовенства заводят уголовные дела, проводят "контрразведывательные мероприятия", многие служители находятся под арестом.
  • Украинские раскольники захватили сотни православных храмов при поддержке местных властей, при этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.
  • С сентября прошлого года в стране вступил в силу закон, позволивший запретить УПЦ.
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РелигияВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦИван МельниковООН
 
 
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