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Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия

Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия - РИА Новости, 02.07.2025

Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия

Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, сообщила СБУ. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:30:00+03:00

2025-07-02T15:30:00+03:00

2025-07-02T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия, сообщила СБУ."Было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил российское гражданство в 2002 году. Об этом он не сообщил в уполномоченные органы власти Украины", — говорится в релизе, опубликованном в Telegram-канале силового ведомства.Митрополит Онуфрий будет обжаловать решение украинских властей, сообщил представитель УПЦ."Митрополит Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины, он имеет все права обжаловать этот указ. Решение о прекращении гражданства подлежат определенному юридическому сомнению", - сказал митрополит Климент.Он добавил, что у священнослужителя нет других паспортов, кроме украинского.Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратится в ООН из-за гонений на главу канонической УПЦ.Гонения на каноническую УПЦ

https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html

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