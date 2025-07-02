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На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию - РИА Новости, 02.07.2025
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14:23 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026736982.html
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию - РИА Новости, 02.07.2025
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию
Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил создать на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, тем самым по сути призвав лишать их... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:23:00+03:00
2025-07-02T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил создать на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, тем самым по сути призвав лишать их гражданства. "Нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина - статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной общины. Да, международное право предостерегает от подобных институтов. Но, к примеру, в Латвии и Эстонии люди, которые не прошли натурализацию после восстановления независимости, получили "серые паспорта", - написал Притула на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он предложил лишать украинского гражданства осужденных по статье "госизмена", а также людей, поддерживающих Россию. Верховная рада в июне приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданам других стран, в том числе иностранными наемниками. Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Депутат парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что принятый документ создает механизм лишения украинского паспорта тех граждан страны, которые в настоящее время находятся в России, и фактически исключает их из участия в выборах.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250621/zelenskiy-2024544583.html
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в мире, россия, украина, латвия, александр дубинский, facebook, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Латвия, Александр Дубинский, Facebook, Верховная Рада Украины
На Украине предложили лишать гражданства тех, кто поддерживает Россию

Притула предложил лишать гражданства украинцев, поддерживающих РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский и украинский паспорт
Российский и украинский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российский и украинский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил создать на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, тем самым по сути призвав лишать их гражданства.
"Нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина - статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной общины. Да, международное право предостерегает от подобных институтов. Но, к примеру, в Латвии и Эстонии люди, которые не прошли натурализацию после восстановления независимости, получили "серые паспорта", - написал Притула на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Он предложил лишать украинского гражданства осужденных по статье "госизмена", а также людей, поддерживающих Россию.
Верховная рада в июне приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданам других стран, в том числе иностранными наемниками. Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Депутат парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что принятый документ создает механизм лишения украинского паспорта тех граждан страны, которые в настоящее время находятся в России, и фактически исключает их из участия в выборах.
* запрещена в РФ как экстремистская
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