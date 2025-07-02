Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Президент Ирана Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Tasnim.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи при этом ранее отмечал, что пути сотрудничества Ирана с МАГАТЭ не закрыты, несмотря на принятие закона о приостановке взаимодействия с Агентством.
Закон предполагает приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. При этом в парламенте отмечали, что этот закон запрещает сотрудникам МАГАТЭ въезд в страну.
Кроме того, глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи ранее заявил, что сотрудничество приостановлено в том числе до того момента, пока не будут соблюдаться права Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия на развитие и использование атомной энергии в мирных целях.
Иран раскритиковал МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие из-за ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф назвал агентство "защитником и слугой" Израиля.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".