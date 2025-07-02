https://ria.ru/20250702/uchebniki-2026651583.html
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ - РИА Новости, 02.07.2025
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
Минпросвещения РФ разработает специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:28:00+03:00
2025-07-02T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская. "Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей. Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения", - сказала Фальковская. Она добавила, что Минпросвещения РФ разрабатывает инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.
https://ria.ru/20250702/minprosveschenie-2026639744.html
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общество, россия
Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
Фальковская: Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
"Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей. Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения", - сказала Фальковская.
Она добавила, что Минпросвещения РФ
разрабатывает инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.