https://ria.ru/20250702/taksi-2026693488.html

Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре

Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре - РИА Новости, 02.07.2025

Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре

Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:44:00+03:00

2025-07-02T11:44:00+03:00

2025-07-02T12:01:00+03:00

россия

экономика

авто

антон алиханов

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси.Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники.В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.

https://ria.ru/20250524/taksi-2018795368.html

https://ria.ru/20250519/karshering-2017757852.html

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россия, экономика, авто, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф