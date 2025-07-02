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Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре - РИА Новости, 02.07.2025
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11:44 02.07.2025 (обновлено: 12:01 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/taksi-2026693488.html
Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре
Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре - РИА Новости, 02.07.2025
Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре
Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:44:00+03:00
2025-07-02T12:01:00+03:00
россия
экономика
авто
антон алиханов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси.Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники.В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.
https://ria.ru/20250524/taksi-2018795368.html
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россия, экономика, авто, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Россия, Экономика, Авто, Антон Алиханов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
Перечень машин для использования в такси могут обнародовать в сентябре

Алиханов: перечень автомобилей для использования в такси ожидается в сентябре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси стоят в пробке в Москве
Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили такси стоят в пробке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования таксопарками после вступления в силу закона о локализации такси, будет подготовлен в сентябре, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их", - сказал Алиханов, отвечая на "правительственном часе" в Совете Федерации на вопрос о сроках опубликования перечня автомобилей, доступных для таксопарков после вступления в силу закона о локализации такси.
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Он добавил, что иностранные автомобильные производства, расположенные в России, нужно стимулировать к использованию российской автоэлектроники.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Алиханов сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею о распространении закона о локализации такси также на каршеринг.
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РоссияЭкономикаАвтоАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
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